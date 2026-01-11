Дом, сквозь который ходил трамвай: это чудо инженерии в Петербурге подсмотрели азиаты

Когда-то здесь шумели рельсы, а сегодня ничто не выдаёт одну из самых странных транспортных историй города.

В самом центре Петербурга есть дом, который когда-то был не просто жилым зданием, а частью городского транспорта. Через него реально ходил трамвай — не метафорически, а буквально: вагоны въезжали в арку и выезжали с другой стороны.

Дом, который "пропускал" трамвай

Речь идёт о доме на Лиговском проспекте, 50 — сегодня это Гостиница Октябрьская, стоящая напротив Московский вокзал, у площадь Восстания.

Если не знать истории, арки здания кажутся обычным архитектурным элементом. Но в начале XX века они были частью трамвайного маршрута.

Здание формировалось в XIX веке как крупный доходный дом со сложной внутренней планировкой и сквозными проездами. Эти арки связывали Лиговский проспект с тогдашней 1-й Рождественской улицей (ныне 1-я Советская) — важной поперечной магистралью.

Почему трамвай пошёл сквозь дом

Когда трамвайная сеть стала стремительно разрастаться, перед городскими инженерами встал практический вопрос: как вывести маршрут к Знаменской площади (нынешней площади Восстания), не ломая плотную застройку.

Решение оказалось радикальным и сугубо петербургским: использовать уже существующий сквозной проезд.

Так рельсы легли прямо под сводами дома. Сначала здесь ходила конка, позже — электрический трамвай. Вагоны проезжали сквозь здание, грохоча под окнами и создавая совершенно нетипичную для жилого дома атмосферу.

Неудобство, о котором не спрашивали

Для постояльцев и жильцов это было сомнительное удовольствие: шум, вибрация, движение почти круглые сутки. Особенно «везло» тем, кто жил прямо над аркой. Но в начале XX века удобство горожан редко перевешивало транспортные нужды быстро растущего города.

К середине 1920-х годов рельсы из арки убрали — это хорошо видно на фотографиях того времени: проезд остался, а трамвай исчез.

Второе, короткое возвращение

История могла бы закончиться здесь, но в 1930 году трамвай ненадолго вернулся. Во время реконструкции узла на площади Восстания пути вновь временно проложили через дом.

Этот "второй заход" оказался кратким: уже к 1931 году рельсы снова демонтировали, а позже, в 1950-х годах, арки окончательно заложили.

Что осталось сегодня

Сегодня о трамвае напоминают только странная логика внутренних проходов и архивные фотографии, а также знание того, что один из самых людных уголков города когда-то был ещё и транзитным коридором.

Сейчас подобные тоннели в зданиях строят и азиаты, которые пытаются наладить транспортные маршруты в густонаселенных городах.