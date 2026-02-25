Исаакиевский собор на пляже: курьёз с афишей американских гонок

Бразильский гонщик Кайо Коллет в соцсетях объявил о предстоящем заезде в Петербурге, но по ошибке спутал страны. Речь шла об этапе гонок в американском Сент-Питерсберге, штат Флорида.
Дизайнеры афиши усилили путаницу: на ней красуется знаменитый Исаакиевский собор — визитная карточка петербургской Северной столицы России, а рядом пальма, типичная для флоридских субтропиков.
Американский «собрат» российского Питера раскинулся на западном берегу Флориды, у залива Тампа. Город в 1888 году основал русский эмигрант Пётр Дементьев (в США — Питер Деменс), назвав его в честь родной столицы.
По преданиям, название определили жребием: Деменс обыграл компаньона, который настаивал на Детройте.
Сейчас Сент-Питерсберг во Флориде — популярный курорт с пляжами и тёплым климатом. Там же часто устраивают этапы автогонок на городской трассе.