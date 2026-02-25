Городовой / Город / Исаакиевский собор на пляже: курьёз с афишей американских гонок
Опубликовано: 25 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Путаницы добавили дизайнеры афиши.

Бразильский гонщик Кайо Коллет в соцсетях объявил о предстоящем заезде в Петербурге, но по ошибке спутал страны. Речь шла об этапе гонок в американском Сент-Питерсберге, штат Флорида.

Дизайнеры афиши усилили путаницу: на ней красуется знаменитый Исаакиевский собор — визитная карточка петербургской Северной столицы России, а рядом пальма, типичная для флоридских субтропиков.

Американский «собрат» российского Питера раскинулся на западном берегу Флориды, у залива Тампа. Город в 1888 году основал русский эмигрант Пётр Дементьев (в США — Питер Деменс), назвав его в честь родной столицы.

По преданиям, название определили жребием: Деменс обыграл компаньона, который настаивал на Детройте.

Сейчас Сент-Питерсберг во Флориде — популярный курорт с пляжами и тёплым климатом. Там же часто устраивают этапы автогонок на городской трассе.

Юлия Аликова
