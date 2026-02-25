Городовой / Полезное / Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
7 причин образования пустоцветов у огурцов: исправить ситуацию легко – зеленцы попрут как ненормальные Полезное
Самый тихий регион России: Ленобласть на 20% безопаснее страны Город
Отучаем кошку кусаться - эти приемы работают безотказно: без запугивания и наказания питомца Полезное
Исаакиевский собор на пляже: курьёз с афишей американских гонок Город
Древнейший российский город, который основан в 862 году: имеет богатое историческое наследие - что посетить и попробовать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца

Опубликовано: 25 февраля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца
Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца
Legion-Media
Чем подкормить рассаду, когда появятся настоящие листья 

Каждый дачник мечтает о крепкой, мощной и выносливой рассаде. Ведь от этого зависит, как томаты с перцами приживутся на постоянном месте и каким урожаем порадуют. Но для активного роста рассаде нужны не только достаточное освещение или правильный полив, но и питательные подкормки. Рецептом одной из них в своем Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) поделилась агроном Елена Николаева.

Рецепт подкормки

По словам эксперта, для приготовления удобрения понадобится:

  • ацетилсалициловая кислота – 1 таблетка;
  • кипяток – 100 миллилитров;
  • мумие – 1 таблетка;
  • вода комнатной температуры – 900 миллилитров.

В первую очередь нужно растворить таблетку ацетилсалициловой кислоты в кипятке. В результате образуется салициловая кислота, которая является мощным стимулятором роста. Затем нужно долить 900 миллилитров воды и добавить измельченную таблетку мумие. Все размешать и полить рассаду под корень.

Когда рассада подросла

Когда перцы с томатами подрастут, то можно применять более мощное удобрение: смешать 2 таблетки мумие, 1 таблетку янтарной кислоты и 1 литр воды.

Эффективность подкормки

Как объяснила Елена Николаева, мумие богато гуминовыми кислотами, кремнием, калием, которые повышают стрессоустойчивость рассады и обеспечивают ее активный рост. Янтарная кислота представляет собой мощный стимулятор. Она способствует наращиванию крепкой корневой системы.

Ранее мы сообщали, чем стоит прокапать семена перед посевом.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью