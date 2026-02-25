Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца

Каждый дачник мечтает о крепкой, мощной и выносливой рассаде. Ведь от этого зависит, как томаты с перцами приживутся на постоянном месте и каким урожаем порадуют. Но для активного роста рассаде нужны не только достаточное освещение или правильный полив, но и питательные подкормки. Рецептом одной из них в своем Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) поделилась агроном Елена Николаева.
Рецепт подкормки
По словам эксперта, для приготовления удобрения понадобится:
- ацетилсалициловая кислота – 1 таблетка;
- кипяток – 100 миллилитров;
- мумие – 1 таблетка;
- вода комнатной температуры – 900 миллилитров.
В первую очередь нужно растворить таблетку ацетилсалициловой кислоты в кипятке. В результате образуется салициловая кислота, которая является мощным стимулятором роста. Затем нужно долить 900 миллилитров воды и добавить измельченную таблетку мумие. Все размешать и полить рассаду под корень.
Когда рассада подросла
Когда перцы с томатами подрастут, то можно применять более мощное удобрение: смешать 2 таблетки мумие, 1 таблетку янтарной кислоты и 1 литр воды.
Эффективность подкормки
Как объяснила Елена Николаева, мумие богато гуминовыми кислотами, кремнием, калием, которые повышают стрессоустойчивость рассады и обеспечивают ее активный рост. Янтарная кислота представляет собой мощный стимулятор. Она способствует наращиванию крепкой корневой системы.
