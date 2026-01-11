В Петербурге более 1400 машин вступили в бой со стихией

Сегодня на улицы Петербурга для устранения последствий снегопада были направлены 1411 единиц техники и 1393 работника, занимающихся уборкой вручную.
Такая информация была озвучена Сергеем Петриченко, председателем городского Комитета по благоустройству. На улично-дорожной сети с раннего утра работали значительные силы.
Комплекс мероприятий включал использование 42 машин малой механизации и 1053 специализированных уборочных машины. Для ручных работ было задействовано 1033 человека. Станции по обслуживанию садов и парков мобилизовали 360 сотрудников, для работ использовались 112 единиц специальной техники.
Дополнительно для усиления работ на улицы были выведены 143 самосвала и 91 погрузчик.
Ключевым вопросом дня остается своевременное удаление снега не только с дорог и тротуаров, но и с дворовых пространств. Вице-губернатор города Евгений Разумишкин пояснил:
"Основная задача на сегодня для дорожных служб — уборка и вывоз снега с дорог и тротуаров, для дворников — зачистка внутриквартальных территорий.
Завтра начинается рабочая неделя, и очень важно подготовить к этому моменту город — в частности, обеспечить безопасные и очищенные подходы к социальным учреждениям: школам, детским садам, поликлиникам.
Сегодняшние усилия коммунальных служб направлены на обеспечение нормальных условий для начавшейся рабочей недели. В приоритете — безопасность и свободный доступ жителей к объектам образования и здравоохранения.
Кроме того, стало известно, что аэропорт Пулково рассчитывает обслужить около 69 тысяч пассажиров в течение дня.
