«Петербургский Хатико»: в Рощино стоит памятник коту, который не смог пережить разлуку

Кот Тотти стал символом той редкой преданности, о которой обычно пишут в книгах, а не в биографиях.

В парке посёлка Рощино, среди сосен и узких тропинок, сидит бронзовый кот. Он выглядит так, будто ждёт кого-то — спокойно, терпеливо, с почти человеческой печалью. Это Тотти, любимец поэтессы Эдит Сёдергран и герой одной из самых нежных легенд о преданности.

Кот, который всегда был рядом

Эдит Сёдергран, одна из главных фигур североевропейского модернизма, большую часть жизни прожила в Райволе. Она писала короткие, яркие, свободные стихи, которые опередили своё время — и долго оставались непоняты современниками.

Почти на всех её фотографиях рядом сидит кот — пушистый, важный, с независимым видом. Это Тотти. Сёдергран обожала его, называла другом и спутником, делила с ним одиночество и долгие периоды болезни.

Легенда о последней верности

По одной из самых известных версий, после смерти Эдит кот перестал есть и почти не отходил от её могилы. Говорили, что он умер там же, не пережив разлуки. Это не подтверждённый факт, но легенда стала частью истории Тотти — настолько прочной, что именно её решила увековечить финская скульптор Нина Терно.

Скульптура, которую поставили через 70 лет

В 1992 году, к столетию со дня рождения поэтессы, в Рощино открыли бронзовый памятник коту. Он небольшого размера — почти домашний, как будто только что спрыгнул с подоконника. Возле него до сих пор оставляют цветы, записки и даже маленькие игрушки.

Почему этот памятник любят все

Потому что это редкий случай, когда монумент посвящён не полководцу, не поэту и даже не человеку — а чувству. Тотти стал символом тишины, преданности и того самого северного меланхоличного света, который есть в стихах Сёдергран.



📍 посёлок Рощино, парк имени Эдит Сёдергран