Архитектурный парадокс в Гатчине: как замок из грязи оказался прочнее дворцов

Этот гатчинский дворец удивляет не только материалами, но и слухами о подземном тоннеле.

Если в пригородах Петербурга дворцы обычно соревнуются роскошью, золочёными залами и парадными анфиладами, то Приоратский дворец в Гатчине выигрывает другим — своей непохожестью. Он выглядит так, будто перенесён из Средневековой Европы: строгий, монастырский, немного суровый, но оттого ещё более притягательный.

Дворец, выросший из фантазий Павла I

Император Павел I был не только правителем с ярким характером — он искренне увлекался рыцарством и историей Мальтийского ордена. В конце XVIII века он стал не просто покровителем, а фактическим главой ордена и решил создать в России пространство, похожее на западноевропейские монастырские резиденции. Так в Гатчине появился Приоратский дворец — место для встреч российских рыцарей-иоаннитов.

Название "Приорат" происходит от французского prieuré — небольшое монастырское владение. Именно такой характер и был заложен в проект.

Самый необычный способ строительства в России

Приорат — единственный сохранившийся в стране большой архитектурный объект, построенный по технологии землебита: стены создавались не из кирпича и не из камня, а из слоёв утрамбованного суглинка, пропитанного известковым раствором.

Для архитектора Николая Львова это был принципиальный эксперимент: дешевле, быстрее, доступнее. И эксперимент удался — дворец стоит уже более двух веков и пережил даже военные годы.

Архитектура, в которой нет повтора

Главный эффект Приората — его иллюзии. Ни один фасад не повторяет другой, а со стороны Чёрного озера дворец кажется стоящим прямо на воде. Это одна из самых удачных пейзажных постановок XVIII века — скромность, идеальная пропорция и абсолютная тишина вокруг.

Что было дальше

После смерти Павла дворец использовали по-разному: здесь жили придворные, размещался госпиталь, потом база отдыха, Дом пионеров, районный музей. Война повредила постройки, но сама резиденция не рухнула — что стало лучшим доказательством практичности землебитной технологии.

С 2004 года дворец открыт для посетителей — и сегодня является одним из самых атмосферных мест Гатчины.

Главная легенда

Приорат окружён тайной о подземном ходе, который якобы соединяет его с Большим Гатчинским дворцом. Во время реставрации действительно был найден каменный тоннель, похожий на старую коммуникацию, но его назначение и конечная точка до сих пор неизвестны — а значит, легенда продолжает жить.