Печенье, которое придумали для Романовых: вы точно ели этот царский десерт

Лакомство с неожиданной судьбой, о происхождении которого мало кто догадывается.

Если сегодня зайти в ближайший супермаркет, на полке с печеньем легко найти то самое прямоугольное "Юбилейное".

Хрустящее, золотистое, знакомое всем с детства. Но его история начинается далеко не в советские годы и вовсе не в эпоху продуктовых ГОСТов — а в 1913-м, во время масштабного празднования 300-летия дома Романовых.

Да, это печенье создавалось как продукт к юбилею императорской династии — и только потом стало всенародным.

Француз в Москве и фабрика Сиу

Создателем печенья была московская кондитерская фабрика товарищества "С. Сиу и Ко" — предприятие, основанное французским парфюмером Адольфом Сиу.

Сиу начинал как производитель духов, мыл и косметики, но к концу XIX века его фирма стала крупным фабрично-торговым домом с обширным спектром продукции — от парфюмерии до кондитерских изделий.

К юбилею Романовых в 1913 году фабрика решила выпустить новое сахарное печенье. Название, оформление и сама идея были приурочены к праздничному году — отсюда и "Юбилейное". Так стартовала история одного из самых долговечных продуктов российской пищевой промышленности.

Национализация и новое имя

После революции 1917 года предприятие Сиу было национализировано. В 1920 году фабрике присвоили новое название — "Большевик".

Интересно, что выпуск "Юбилейного" при этом не прекратился. Более того, печенье стало практически стандартом советской кондитерской продукции: простое, доступное, легко транспортируемое, оно идеально вписывалось в идеологию массового производства.

Рецептура менялась, но название — нет. Оно пережило империю, Гражданскую войну и СССР.

100 лет в орнаменте: память о дате

В 2013–2014 годах на "Юбилейном" появился рисунок с надписью "100 лет" — в честь столетнего юбилея продукта.

Получился любопытный парадокс: печенье, задуманное как памятный продукт к юбилею династии, само стало объектом юбилейных празднований.

Современная жизнь старого рецепта

Сегодня "Юбилейное" давно утратило связь с императорскими юбилеями, но сохранило куда более важную вещь — место на кухонных полках и в памяти миллионов людей. Его едят с чаем, с молоком, с вареньем, а иногда — по старой доброй русской традиции — просто намазывают сливочным маслом.

Так печенье, созданное как сувенир к празднику династии, само стало частью нашей повседневной семейной истории.