Санкт-Петербургский Роспотребнадзор раскрыл секрет бодрого утра: простые привычки для энергии после праздников

Следуя рекомендациям экспертов, можно быстро настроиться на рабочий лад.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выделило полезные привычки, которые позволят зарядиться энергией с утра и поддержать здоровье. Эксперты подсказали, какой завтрак выбрать и во сколько вставать даже в выходные.

Специалисты советуют ложиться и вставать в одно время ежедневно, включая выходные, чтобы организм адаптировался, а утро прошло без стресса.

Первые минуты после пробуждения стоит избегать смартфонов, сразу почистить зубы и умыться. Затем выполните простую зарядку на 10–15 минут — это активирует обмен веществ и повысит уровень эндорфинов.

Перед едой выпейте стакан воды: он запустит пищеварение, ускорит метаболизм и компенсирует обезвоживание за ночь.

Оптимальный рацион — овсянка, яйца, творог в сочетании со свежими овощами или фруктами. После завтрака составьте короткий список дел на день.

