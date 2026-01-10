Городовой / Город / Самый большой верёвочный парк России: здесь вы пройдёте над огромным лесом, не ступив на землю
Самый большой верёвочный парк России: здесь вы пройдёте над огромным лесом, не ступив на землю

Опубликовано: 10 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Норвежский парк «Орех»
Иногда самые необычные открытия находятся там, где ожидаешь лишь тишину и сосны.

Норвежский парк «Орех» недалеко от Приозерска — один из самых масштабных верёвочных парков в России. Он расположен прямо в естественном сосновом лесу, и большая часть его маршрутов проложена не по сооружённым конструкциям, а по деревьям: платформы закреплены на стволах, тропы соединяют кроны, а длинные пролёты проходят над лесными просветами.

Маршруты, вписанные в природу

Парк создавался по принципу «максимум природы — минимум вмешательства». Рельеф не выравнивали, деревья не спиливали, поэтому все трассы вписаны в естественную среду. Именно из-за этого «Орех» воспринимается не как аттракцион, а как большая природная зона с элементами высотной активности.

Высота, сложность и масштаб

Всего в парке несколько уровней сложности: от низких и лёгких до тех, что поднимаются на высоту около 20–25 метров. Препятствия отличаются балансом, формой и динамикой — здесь есть качающиеся бревна, сетки, подвесные мосты, переправы и длинные троллеи.

Несмотря на высоту, "Орех" не требует подготовки: действует система непрерывной страховки, поэтому сложность маршрутов зависит только от внимания и координации.

Почему сюда возвращаются

"Орех" популярен благодаря редкому сочетанию: активного отдыха, природной атмосферы и отсутствия навязчивой "развлекательной" среды. Здесь только лес, тишина и аккуратно встроенные трассы — место для тех, кто хочет не просто активности, но и смены ритма.

Автор:
Елизавета Астахова
