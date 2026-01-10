Петербургская перевёрнутая ёлка — дань моды дому Chanel: замешан легендарный Карл Лагерфельд

Один и тот же символ неожиданно связывает деревенские обряды и высокую моду.

Каждую зиму в Петербурге появляется ёлка, которая вызывает не меньше вопросов, чем восторга: в Анненкирхе она висит вверх ногами. Не как провокация и не ради эпатажа — скорее как приглашение задуматься, прежде чем праздновать по инерции.

Что говорят сами организаторы

В материалах и экскурсионных объяснениях Анненкирхе перевёрнутую ёлку обычно трактуют как образ смены привычного взгляда. Речь идёт не о том, чтобы "сломать праздник", а о попытке выйти из автоматизма: знакомые новогодние символы предлагают увидеть иначе — как повод для паузы и размышления, а не просто декоративный фон.

При этом инсталляция не подаётся как антихристианский жест или провокация. Скорее, это художественный приём, использующий язык символов, а не отрицание рождественского смысла.

Польская нитка: podłaźniczka

У перевёрнутой ёлки есть и более глубокий фольклорный корень. В Польше и некоторых регионах Центральной Европы задолго до привычных рождественских деревьев существовала традиция podłaźniczka: к потолку подвешивали верхушку ели или пихты — нередко именно вверх ногами.

Такие конструкции украшали яблоками, соломой, лентами и воспринимали как знак защиты дома и обновления жизни.

От фольклора к высокой моде

Парадоксально, но тот же образ давно живёт и в современном искусстве. В 2017 году Карл Лагерфельд установил перевёрнутую ёлку в лобби лондонского Claridge’s — как дизайнерский жест для дома Chanel. Тогда это воспринимали как модную дерзость, сегодня — как пример того, что форма «вверх ногами» давно стала языком переосмысления, а не просто эффектным трюком.

Почему это работает именно в Петербурге

Анненкирхе — пространство, где религия, история и современное искусство давно разговаривают на равных. Перевёрнутая ёлка здесь соединяет сразу и фольклор, и современную культуру.