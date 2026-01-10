Рубль бьет рекорды: в пятерке самых защищенных валют планеты

Российские рублевые банкноты признаны одними из самых защищенных в мире.
По мнению финансового эксперта Алексея Родина в беседе с «РИА Новости», рубль входит в пятерку лидеров по надежности защиты. Лидирует швейцарский франк, за ним следует евро, а третье место занимает австралийский доллар; высоко также оценили кенийский шиллинг.
Центробанк РФ применяет проверенные временем методы при производстве купюр. К ним относятся водяные знаки, защитные волокна, микротекст, микроперфорация и многослойные оптически-изменяющиеся нити.
