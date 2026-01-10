Городовой / Город / Рубль бьет рекорды: в пятерке самых защищенных валют планеты
Рубль бьет рекорды: в пятерке самых защищенных валют планеты

Опубликовано: 10 января 2026 23:51
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Вместе с рублем в списке франки и евро.

Российские рублевые банкноты признаны одними из самых защищенных в мире.

По мнению финансового эксперта Алексея Родина в беседе с «РИА Новости», рубль входит в пятерку лидеров по надежности защиты. Лидирует швейцарский франк, за ним следует евро, а третье место занимает австралийский доллар; высоко также оценили кенийский шиллинг.

Центробанк РФ применяет проверенные временем методы при производстве купюр. К ним относятся водяные знаки, защитные волокна, микротекст, микроперфорация и многослойные оптически-изменяющиеся нити.

Автор:
Юлия Аликова
Город
