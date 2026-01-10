Волшебный двор в центре Петербурга: спойлер: 90% туристов не замечают старинный зодиакальный дом

Сквер знаков зодиака — небольшой двор в центре Петербурга, который часто называют одной из самых незаметных городских достопримечательностей. Он находится в Волоколамском переулке и легко теряется среди обычной жилой застройки, если не знать, куда смотреть.

Как появился сквер

Сквер был создан в 2010 году в рамках программы благоустройства дворовых пространств. Это не исторический объект и не памятник архитектуры, а современная городская инсталляция. Основу композиции составляют двенадцать металлических колонн, каждая из которых посвящена одному из знаков зодиака.

Что здесь устроено

Колонны расположены по кругу. На них нанесены названия и символы знаков, а также декоративные элементы в виде свитков. Центральная часть двора оформлена как небольшая клумба. Пространство камерное, без скамеек, фонтанов или информационных табличек, что делает его скорее проходным, чем прогулочным.

Городские легенды

Несмотря на современное происхождение, у сквера довольно быстро появились неофициальные ритуалы. Самый распространённый — подойти к колонне своего знака, положить руки на металлический свиток и на несколько секунд закрыть глаза, "загадав" вопрос или желание.

Некоторые считают, что лучше делать это в одиночестве или в день рождения. Другие относятся к этому как к игре или элементу городской мифологии. Подтверждений "работающим" эффектам, разумеется, нет — речь идёт именно о фольклоре, а не о традиции или веровании.

Почему сквер привлекает внимание

Сквер знаков зодиака интересен не масштабом, а контрастом: в обычном петербургском дворе появляется объект с символическим, почти эзотерическим подтекстом. Он не оформлен как туристическая точка и не имеет официального объяснения смысла, поэтому каждый посетитель интерпретирует его по-своему.