Самый уникальный мост Петербурга: сменил трех хозяев, а императорская семья боялась его сносить

Оставили без переделок, в отличие от других старинных переправ.

Мост Ломоносова переброшен через реку Фонтанку в самом центре Санкт-Петербурга. Парадокс в том, что в первоначальных планах благоустройства Фонтанки этой переправы вообще не было. Набережные уже успели одеть в гранит, когда решение о строительстве всё же приняли — ради моста их пришлось частично разбирать.

Построенный в 1787 году по типовому проекту инженера Жан-Родольф Перроне, он стал седьмым каменным мостом через Фонтанку и сначала назывался Екатерининским — в честь правящей императрицы.

Единственный, кто выстоял без переделок

В XIX веке почти все "башенные" мосты Петербурга были радикально перестроены: снесены башни, убраны разводные пролёты, упрощены силуэты. Мост Ломоносова — редкое исключение. Более ста лет он простоял практически без изменений, пережив смену эпох, рост транспорта и войны.

Именно поэтому сегодня он выглядит не просто старинным, а цельным — как архитектурный замысел, доведённый до конца и не испорченный компромиссами.

Почему он стал Ломоносовым

За свою историю мост менял имена: был Екатерининским, затем Чернышёвым — по имени усадьбы графа Чернышёва поблизости. Лишь в 1948 году он получил нынешнее название — в честь Михаила Ломоносова. Тогда же переименовали и площадь рядом, где установили памятник учёному.

Связь здесь скорее символическая: мост как образ устойчивости и гармонии, идеально подходящий имени человека, олицетворявшего разум и порядок.

Гиппокампы — главные герои переправы

Настоящее очарование моста Ломоносова раскрывается в деталях. На башнях — фонари, поддерживаемые скульптурами гиппокампов: мифических морских коней с рыбьими хвостами и позолоченными рогами. В Петербурге их немного, и именно здесь они образуют цельный ансамбль.

Эти существа словно соединяют воду и воздух, реку и город — редкий случай, когда декоративный элемент не украшение, а смысловой центр всей композиции.

Малый шедевр большого города

Мост Ломоносова не самый известный и не самый парадный. Но именно он лучше других показывает, каким Петербург хотел быть в XVIII веке: строгим, уравновешенным и красивым без лишнего блеска. Возможно, поэтому многие считают его самым красивым — не из-за масштаба, а из-за сохранённой гармонии.