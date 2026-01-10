Не только в Зимнем и европейских дворцах: где на самом деле хранится половина Эрмитажа

Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа появился в Старой Деревне в начале 2000-х.
Его построили потому, что фонды музея давно переросли возможности исторических зданий: жить в запасниках дворцов — значит жить в тесноте и не по правилам современной музейной консервации.
Комплекс занял 35 тысяч квадратных метров и стал новой инфраструктурой для хранения западноевропейской живописи, русского искусства, античной скульптуры, археологических коллекций и реставрационных лабораторий.
Архитектурная "машина", которая показывает то, что обычно скрыто
Первая очередь открылась к 300-летию Петербурга. За ней последовали корпуса реставрации, лекций, инженерные службы и Круглый сад.
Главная особенность центра — открытые хранилища: стеклянные боксы и мобильные стеллажи позволяют увидеть произведения так, как они живут вне экспозиции.
Экскурсионный маршрут тянется на километр: он проходит через хранилища мебели XVI–XIX веков, собрание древнерусской живописи, зал античных статуй и масштабный фонд западноевропейского искусства.
Театр шпалер, кареты императоров и походная палатка эмира
В центре есть экспозиции, которые невозможно разместить в исторических залах:
- зал карет, созданный специально для экипажей разных эпох;
- Театр шпалер, где огромные рамы со шпалерами движутся по рельсам — и это полноценное сценическое действие;
- палатка эмира Бухарского, подаренная Александру III в 1893 году, — уникальный пример восточной военной роскоши.
Каждый корпус продуман так, чтобы не просто хранить коллекции, а показывать саму систему хранения — редкий шанс увидеть музей "изнутри".
Место, куда Эрмитаж растёт дальше
Сегодня центр продолжает расширяться: проект третьей очереди включён в генеральный план. Новые здания соединят галереей, которая пройдёт над железнодорожными путями — это будет один из самых протяжённых музейных переходов в городе.
И хотя Старая Деревня звучит скромно, именно здесь формируется будущая инфраструктура крупнейшего музея страны.