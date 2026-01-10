Городовой / Город / Не только в Зимнем и европейских дворцах: где на самом деле хранится половина Эрмитажа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Четыре дня: крыши Петербурга приведут в порядок после снегопада Город
Шикарные американские привычки: эти лайфхаки домохозяек из Алабамы улучшат вашу жизнь Полезное
Опасный лес: приозерские спасатели вызволили из снежного плена лыжницу Город
Во Фрунзенском районе скорая мчалась спасать, но сама попала в беду: что произошло на дороге Город
Задержан угрожавший: зачем петербуржец обещал расправиться с соседом Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Не только в Зимнем и европейских дворцах: где на самом деле хранится половина Эрмитажа

Опубликовано: 10 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Эрмитаж
Не только в Зимнем и европейских дворцах: где на самом деле хранится половина Эрмитажа
Городовой ру

Услышав «Эрмитаж», мы представляем дворцовые залы. Но одна из самых интересных его частей стоит в Старой Деревне — и туда почти не заглядывают.

Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа появился в Старой Деревне в начале 2000-х.

Его построили потому, что фонды музея давно переросли возможности исторических зданий: жить в запасниках дворцов — значит жить в тесноте и не по правилам современной музейной консервации.

Комплекс занял 35 тысяч квадратных метров и стал новой инфраструктурой для хранения западноевропейской живописи, русского искусства, античной скульптуры, археологических коллекций и реставрационных лабораторий.

Архитектурная "машина", которая показывает то, что обычно скрыто

Первая очередь открылась к 300-летию Петербурга. За ней последовали корпуса реставрации, лекций, инженерные службы и Круглый сад.
Главная особенность центра — открытые хранилища: стеклянные боксы и мобильные стеллажи позволяют увидеть произведения так, как они живут вне экспозиции.

Экскурсионный маршрут тянется на километр: он проходит через хранилища мебели XVI–XIX веков, собрание древнерусской живописи, зал античных статуй и масштабный фонд западноевропейского искусства.

Театр шпалер, кареты императоров и походная палатка эмира

В центре есть экспозиции, которые невозможно разместить в исторических залах:

  • зал карет, созданный специально для экипажей разных эпох;
  • Театр шпалер, где огромные рамы со шпалерами движутся по рельсам — и это полноценное сценическое действие;
  • палатка эмира Бухарского, подаренная Александру III в 1893 году, — уникальный пример восточной военной роскоши.

Каждый корпус продуман так, чтобы не просто хранить коллекции, а показывать саму систему хранения — редкий шанс увидеть музей "изнутри".

Место, куда Эрмитаж растёт дальше

Сегодня центр продолжает расширяться: проект третьей очереди включён в генеральный план. Новые здания соединят галереей, которая пройдёт над железнодорожными путями — это будет один из самых протяжённых музейных переходов в городе.

И хотя Старая Деревня звучит скромно, именно здесь формируется будущая инфраструктура крупнейшего музея страны.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью