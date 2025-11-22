«Это были квадратные или прямоугольные проёмы»: какие световые фонари скрыты в Петербурге

Световые фонари появились задолго до электричества, и многие из них сохранились в старом Петербурге.

История световых фонарей началась задолго до появления архитектуры в привычном нам виде. Первые конструкции, которые выполняли их роль, были крайне простыми.

"Первые световые фонари появились в Древнем Египте и Месопотамии. Это были квадратные или прямоугольные проёмы в крыше, которые позволяли естественному свету проникать внутрь жилища. Так же служили вентиляцией", — рассказала «Городовому» экскурсовод Людмила Разбегаева.

Тогда всё было примитивно: проёмы ничем не закрывали, а попадание света зависело от погоды.

Появление стекла — первый архитектурный прорыв

С развитием технологий всё изменилось.

"Но появляется стекло. И это стало прорывом. Зенитные световые окна — можно видеть солнце в зените", — говорит эксперт.

Изначально такие конструкции использовали в культовых сооружениях. Естественный свет играл важную роль в религиозных интерьерах и создавал нужный эффект.

"Сначала используют этот элемент в храмах. В эпоху Возрождения зенитный фонарь — надстроенный над зданием купол. Здесь добавляется не только освещение, но и создаётся необычный внешний вид здания", — уточняет эксперт.

Крупнейшие примеры эпохи хорошо известны:

Собор Святого Петра в Риме,

Собор Святого Павла в Лондоне.

Когда световые фонари появились в Петербурге

С развитием городского строительства и появлением доходных домов архитекторы активно использовали световые фонари для освещения внутренних пространств.

До появления доступного электричества освещать большие лестничные клетки, парадные и дворы-колодцы было дорого.

"В Петербурге много доходных домов, в которых были такие световые фонари. Электричество было дорогое. Часто можно встретить их в парадных старых доходных домов", — поясняет Разбегаева.

Конструкции могли быть разными: от простых стеклянных вставок в крыше до целых надстроек-"фонарей", которые давали зенитный свет.

Где их можно увидеть сегодня

Несмотря на то, что часть таких фонарей исчезла при ремонтах и модернизациях, многие примеры сохранились.

Эксперт приводит конкретные адреса:

Невский проспект, 142 — доходный дом И. В. Галунова (арх. Иванов Л. В.), где флигель напоминает небольшой форт.

Улица Декабристов, 11 (арх. Лангваген В. Я., 1839–1840) — в этом доме когда-то жил и работал писатель Александр Грин.

Улица Стремянная, 13 — дом Г. Ю. Мюзера, рядом с домом, где сейчас находится кафе "Эльф".

"Этих домов в городе сохранилось много. Это отдельная тема — парадные Петербурга", — отмечает эксперт.

Почему световые фонари важны

Сегодня мы редко задумываемся, что стеклянные конструкции под потолком парадных — не просто декор. Это след эпохи, когда естественный свет был единственным доступным источником освещения, а архитекторы искали способы сделать городские интерьеры светлее.

Световые фонари — это ещё одна деталь, которая помогает понять, как жил Петербург до электричества.