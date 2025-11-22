Городовой / Общество / Тест на коренного петербуржца: только местные знают все прозвища петербургских вокзалов и станций метро
Опубликовано: 22 ноября 2025 21:00
Фото: Городовой.ру

Дорожный словарик Северной столицы.

Горожане Северной столицы обожают неофициальные названия. Петербургская речь вообще живёт на сокращениях, насмешках и лёгкой поэтической небрежности — отсюда и целый дорожный словарик, который новичков сбивает с пути, а местных объединяет быстрее, чем «где встречаемся?».

Как появляются вокзальные прозвища

Всё началось с Финляндского: «Финбан» — сокращение от немецкого Finnische Bahn, железная дорога. Петербург всегда смотрел в Европу, поэтому и термины прижились моментально. А раз есть Финбан — логично родился и Мосбан.

«Балты» звучат как старое доброе городское подмигивание, а Витебский ухитрился обзавестись сразу несколькими именами — от уважительного «Виктор Васильевич» до загадочного «Шанхай», происхождение которого до сих пор вызывает вопросы.

Ладожский же выпал из списка: слишком молодой, чтобы успеть обрести кличку, хотя память о старой станции «Дача Долгорукова» в прозвищах ещё живёт.

Почему метро тоже превратилось в набор кодовых слов

У станций метро всё ещё проще: петербуржцы хронически экономят время и слоги. «Кирза», «Дыбы», «Прима», «Коменда», «Просвет».

Отдельное удовольствие — прозвища-шутки. «Маньяковская», «площадь замужества», «киборгская» — юмор здесь всегда был способом сблизиться и обозначить свою «местность», почти как пароль для посвящённых.

И да, если ты понимаешь, что встреча «на Приме, потом на Кирзе и через Финбан» — это не набор случайных слов, а вполне внятный маршрут, значит ты уже можешь называться местным жителем.

