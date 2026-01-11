Пассажиров ждёт загадочный вояж: как дорожные работы на набережной Лейтенанта Шмидта запутают пути автобусов и троллейбуса

На набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге временно будет изменена организация движения городского транспорта.
Решение связано с проведением ремонтных работ на данном участке, поэтому с 12 января до 1 февраля корректируются пути следования некоторых маршрутов. Об этом рассказали представители службы городского транспорта.
В период ограничения движение автобусов №100 и №262, а также троллейбуса №12 будет организовано иначе.
Транспорт проследует до 8-9-й линии Васильевского острова, затем по 8-9-й линии, далее по Большому проспекту, первой и Кадетской линии, по Университетской набережной, затем через Благовещенский мост и после будет возвращаться на прежний маршрут.
Ранее поступала информация о другом временном изменении в транспортной системе города. Так, улица Якорная в Петербурге будет перекрыта почти на три месяца.
