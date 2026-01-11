Городовой / Город / Пассажиров ждёт загадочный вояж: как дорожные работы на набережной Лейтенанта Шмидта запутают пути автобусов и троллейбуса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Пассажиров ждёт загадочный вояж: как дорожные работы на набережной Лейтенанта Шмидта запутают пути автобусов и троллейбуса

Опубликовано: 11 января 2026 22:37
 Проверено редакцией
Пассажиров ждёт загадочный вояж: как дорожные работы на набережной Лейтенанта Шмидта запутают пути автобусов и троллейбуса
Пассажиров ждёт загадочный вояж: как дорожные работы на набережной Лейтенанта Шмидта запутают пути автобусов и троллейбуса
Городовой ру

Ограничения будут действовать с 12 января по 1 февраля.

На набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге временно будет изменена организация движения городского транспорта.

Решение связано с проведением ремонтных работ на данном участке, поэтому с 12 января до 1 февраля корректируются пути следования некоторых маршрутов. Об этом рассказали представители службы городского транспорта.

В период ограничения движение автобусов №100 и №262, а также троллейбуса №12 будет организовано иначе.

Транспорт проследует до 8-9-й линии Васильевского острова, затем по 8-9-й линии, далее по Большому проспекту, первой и Кадетской линии, по Университетской набережной, затем через Благовещенский мост и после будет возвращаться на прежний маршрут.

Ранее поступала информация о другом временном изменении в транспортной системе города. Так, улица Якорная в Петербурге будет перекрыта почти на три месяца.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью