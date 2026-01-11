Опасная прогулка: что произошло с пропавшим под Тосно мужчиной

В районе садоводческого товарищества Заречное был обнаружен мужчина, который не смог самостоятельно выбраться из леса.
В службу спасения поступил сигнал о пропаже, после чего оперативная группа незамедлительно отправилась на место происшествия.
После поисков спасатели нашли заблудившегося и проводили его к выходу из лесного массива.
В ведомстве отметили, что дежурная бригада сработала быстро и уверенно, что помогло избежать серьезных последствий для пострадавшего.
Представители службы подчеркнули важность соблюдения мер предосторожности при посещении леса. Они советуют заранее предупреждать родных, заряжать мобильный телефон и выбирать для прогулки одежду заметных цветов, чтобы облегчить поиски в случае непредвиденной ситуации.
За последние дни это уже не первый случай оказания помощи в подобных обстоятельствах. Незадолго до этого спасатели Приозерского района вывели из леса женщину, которая заблудилась во время лыжной прогулки.
Сотрудники службы напомнили, что внимательность и подготовка способны значительно снизить риск возникновения опасных ситуаций.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».