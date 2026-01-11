Городовой / Город / Опасная прогулка: что произошло с пропавшим под Тосно мужчиной
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Опасная прогулка: что произошло с пропавшим под Тосно мужчиной

Опубликовано: 11 января 2026 23:58
 Проверено редакцией
Опасная прогулка: что произошло с пропавшим под Тосно мужчиной
Опасная прогулка: что произошло с пропавшим под Тосно мужчиной
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

В районе садового некоммерческого товарищества «Заречное» заблудился человек.

В районе садоводческого товарищества Заречное был обнаружен мужчина, который не смог самостоятельно выбраться из леса.

В службу спасения поступил сигнал о пропаже, после чего оперативная группа незамедлительно отправилась на место происшествия.

После поисков спасатели нашли заблудившегося и проводили его к выходу из лесного массива.

В ведомстве отметили, что дежурная бригада сработала быстро и уверенно, что помогло избежать серьезных последствий для пострадавшего.

Представители службы подчеркнули важность соблюдения мер предосторожности при посещении леса. Они советуют заранее предупреждать родных, заряжать мобильный телефон и выбирать для прогулки одежду заметных цветов, чтобы облегчить поиски в случае непредвиденной ситуации.

За последние дни это уже не первый случай оказания помощи в подобных обстоятельствах. Незадолго до этого спасатели Приозерского района вывели из леса женщину, которая заблудилась во время лыжной прогулки.

Сотрудники службы напомнили, что внимательность и подготовка способны значительно снизить риск возникновения опасных ситуаций.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью