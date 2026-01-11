Гигант под землёй: тоннелепроходческий щит проложил путь к станции «Каретная»

Щит КТ 1 5,63, используемый для проходки тоннеля, достиг территории будущей станции метро Каретная. Этот этап работ означает, что с начала прокладки пройдено уже более 250 метров.

Далее, после завершения сооружения пилотного тоннеля у Каретной, комплекс будет направлен в сторону Лиговского проспекта-2.

Эта станция имеет особое значение для проекта, поскольку обеспечит связь с планируемым терминалом высокоскоростной железной дороги между Москвой и Петербургом. Новый терминал разместят рядом с Московским вокзалом.

Как отмечает телеграм-канал «Подземник», сдача перехода между действующей станцией Лиговский проспект-1 и будущим терминалом ВСМ запланирована на апрель 2028 года.

Таким образом, пассажиры смогут удобно переходить между метро и скоростной магистралью. Ожидается, что это положительно скажется на транспортной доступности всего узла.

Напомним, что работы по прокладке тоннелей на участке между станциями Путиловская и Каретная стартовали в октябре 2025 года.

В это же время поступили сведения о начале разработки котлована на стройплощадке будущей станции Богатырская.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».