Алина Загитова вернётся на лёд: что случилось с главной звездой фигурного шоу
Алина Загитова вернётся на лёд: что случилось с главной звездой фигурного шоу

Опубликовано: 11 января 2026 22:56
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pavel Kashaev

Зрителям представят новый телепроект, ведущими которого станут она и Алексей Ягудин.

Алина Загитова, прославленная российская фигуристка, сообщила в своей официальной странице в одной из социальных сетей, что примет участие в новом сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период» в качестве ведущей.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что ей приятно снова оказаться в этой роли, а также поблагодарила зрителей за поддержку во время перерыва.

В своём сообщении спортсменка написала:

«Очень рада вернуться в „Ледниковый период“ в роли ведущей. За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне.
Вместе с Алексеем Константиновичем [Ягудиным] мы будем стараться сделать этот сезон по-настоящему крутым и особенным для каждого зрителя.
Спасибо всем, кто ждал и поддерживал — впереди у нас новый, очень яркий сезон».

Загитова завоёвывала награды на различных соревнованиях, среди которых титул чемпионки Европы 2018 года и чемпионки мира 2019 года. Также фигуристка одержала победу в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года, а в командном зачёте стала серебряным призёром.

Автор:
Юлия Аликова
Город
