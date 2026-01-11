Алина Загитова вернётся на лёд: что случилось с главной звездой фигурного шоу

Алина Загитова, прославленная российская фигуристка, сообщила в своей официальной странице в одной из социальных сетей, что примет участие в новом сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период» в качестве ведущей.
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что ей приятно снова оказаться в этой роли, а также поблагодарила зрителей за поддержку во время перерыва.
В своём сообщении спортсменка написала:
«Очень рада вернуться в „Ледниковый период“ в роли ведущей. За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне.
Вместе с Алексеем Константиновичем [Ягудиным] мы будем стараться сделать этот сезон по-настоящему крутым и особенным для каждого зрителя.
Спасибо всем, кто ждал и поддерживал — впереди у нас новый, очень яркий сезон».
Загитова завоёвывала награды на различных соревнованиях, среди которых титул чемпионки Европы 2018 года и чемпионки мира 2019 года. Также фигуристка одержала победу в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года, а в командном зачёте стала серебряным призёром.
