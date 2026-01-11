Рассказываю, в каких случаях иностранцы боятся говорить «нет» в России: испытывают тихий ужас

Для любого путешественника адаптация к местным правилам — это сложный, но необходимый процесс.
Стандартные советы для России касаются безопасности — избегать уличного обмена валюты, не вступать в конфликты с законом или мужчинами, и всегда иметь при себе паспорт.
Однако иностранные гости привозят с собой целый свод удивительных, порой забавных, запретов, которые, тем не менее, отражают специфику местного менталитета.
Запрет номер один: Опасная власть бабушек
Особое место в сознании многих иностранцев занимают российские бабушки. Отмечается их настойчивое стремление проявить заботу — от замечаний по поводу отсутствия шапки до непрерывного желания накормить гостя.
Однако некоторые путешественники советуют проявлять предельную осторожность.
“Бабушки — те дамы, с которыми лучше не связываться”, — гласит один из советов.
Иностранцев поражает, что, несмотря на уязвимость пожилых людей в других обществах, здесь они обладают “большим уважением и властью”.
Рекомендация предельно проста и категорична:
“Что бы они вам ни говорили, просто улыбнитесь и согласитесь”.
Если дама в метро попросит донести сумку, лучше подчиниться, так как “спорить с ней совершенно бесполезно”.
Свидания и толщина кошелька: Болгарин о россиянках
Самый шуточный, но настойчивый совет касается романтических отношений. Mohannad M из Болгарии категоричен:
“Никогда не встречайтесь с женщинами из России. Если вы будете встречаться, вы влюбитесь. Если ты влюбишься в россиянку, ты пропал”.
Болгарин утверждает, что влюбленность в россиянку часто приводит к кардинальной перестройке жизни. Он даже подкрепляет свои слова анекдотичной историей о западной компании, где 250 эмигрантов за год якобы развелись.
Отдельный финансовый аспект касается этикета в ресторанах:
“Не пытайтесь разделить счёт в ресторане, если вы рискнёте всё-таки знакомиться с девушкой в России. Плати за свою даму и не будь дураком…”
Вывод иностранца неумолим:
“Россия — для тех, у кого большое сердце и глубокие карманы,…ведь красота имеет свою цену”.
Дилемма выпивки: шпион или честный человек?
В вопросах употребления алкоголя мнения иностранцев расходятся кардинально. Одни предупреждают о недопустимости пить с незнакомцами, другие, наоборот, настаивают на необходимости принимать угощение.
Вторая позиция объясняется особым отношением к гостеприимству:
“Никогда не отказывайтесь пить с русскими. Если вы это сделаете, они подумают, что вы шпион или нечестный человек, который боится выпить, чтобы не раскрыть свои секреты и эмоции”.
Красота как общественный долг
Поразительным для многих путешественниц оказался негласный дресс-код. Иностранки отмечают красоту российских женщин и советуют своим соотечественницам не расслабляться, выходя из дома.
“Если вы женщина, не ходите на улицу в том виде, как вы это делаете дома. Без надлежащего (и достаточного) макияжа и нарядной одежды”.
Иначе, по мнению наблюдателей, местные жители могут решить, что гостья “находится на улице в пижаме”.
Гостеприимство и запрет на еду до прихода
Русское гостеприимство признается безусловным плюсом, но оно же является источником дискомфорта. Обилие еды, особенно в гостях у бабушек, пугает иностранцев, помнящих о первом запрете.
“Россияне гордятся своим гостеприимством, и это становится очевидным, когда дело касается еды”.
Гостям настоятельно советуют не переоценивать свои силы:
“Если вы ужинаете у кого-то дома, хозяин обычно ожидает, что вы по крайней мере попробуете всё, что вам предлагают, поэтому для начала берите небольшие порции”.
Уважение к многонациональному
Неожиданным для американских гостей стало то, что в России считается нормой интересоваться культурой других народов. Sharon Wilson из Тринидад и Тобаго отмечает, что в стране проживает более 100 этнических групп.
“Не думайте, что все в России этнически русские”, — предостерегает она, добавляя, что “когда разговариваете с людьми из России, уместно спрашивать об их «национальности» и об их обычаях и традициях”.
Завершают список странные предостережения о религиозных местах, в частности, о недопустимости танцев или использования игровых приложений в храмах.
Это, видимо, отражает не столько российские правила, сколько полное отсутствие таких запретов в странах, откуда приезжают эти туристы.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.