Самая маленькая площадь России спрятана во дворе Петербурга: сюда каждый день заходят авантюристы

В узком дворе на Васильевском острове, среди кирпичных стен и старых арок, спрятано место, которого нет ни на одной официальной карте. Это Флигельная площадь — крошечный прямоугольник земли, размером меньше чем параместο для машины.
Она появилась в 2011 году, когда жители дома №38 по 3-й линии повесили на стену табличку: "Флигельная площадь, 1". Ни декрета, ни проекта, ни истории до этого момента — только игра, остроумие и любовь к своему двору.
Как возникла площадь, которой никогда не было
По словам местных жителей, идея родилась из шутки: у Петербурга слишком много огромных площадей, почему бы не сделать самую маленькую? Тем более, двор со старым флигелем действительно напоминает миниатюрную площадь — замкнутую, камерную, уютную.
Никто не знает наверняка, было ли здесь когда-то настоящее городское пространство. Есть версия: раньше территория была больше, а оставшийся фрагмент — обломок старых кварталов.
Табличка, которая превратила двор в легенду
Главный объект достопримечательности — синяя табличка с адресом. Она появилась без разрешений, но стала частью городского фольклора. Люди начали специально приходить сюда, фотографироваться и оставлять монетки "на удачу".
Город — это не только архитектура, но и игра
Флигельная площадь — редкий пример того, как место становится достопримечательностью не через власть, историю или масштаб, а через настроение. Это маленький памятник самоиронии и любви к городу — такой же важный, как монументы и музеи, только тихий.