Карибский след в Финском заливе: загадка Виргинских островов под Петербургом

Эти два крошечных острова удивляют учёных не меньше, чем путешественников.

В Карибском море есть Виргинские острова. Но мало кто знает, что свои Виргины есть и у Петербурга — два крохотных участка суши в Финском заливе, затерянные между Гогландом и Родшером. На карте они почти незаметны, но именно здесь скрывается один из самых загадочных памятников балтийского побережья.

Северный остров: маяк на краю суши

Северный Виргин встречает путешественников маяком — строгой пирамидой XIX века, с белым огнём, вспыхивающим каждые четыре секунды. Он будто предназначен для одного: обозначать путь в месте, где суша едва держится над водой.

Южный остров: лабиринт без ответа

Южный Виргин — другой. Его называют островом-смыслом. Здесь, на низкой вершине, лежит круглый лабиринт, выложенный из гальки. Древний, без надписи и объяснения, он известен как "Париж".

Существует две версии названия: то ли в честь путаных улочек европейской столицы, то ли — по древнему шведскому слову paris, означающему "приход". Академик фон Бэр описал его ещё в 1830-е годы, сойдя на остров вынужденно — погода загнала судно к незнакомому берегу.

Гипотезы и догадки

Функция лабиринта остаётся неясной. Возможно, он был связан с языческими ритуалами моряков. Возможно — отмечал место силы, где нужно просить удачи в плавании. А может, это просто древняя игра, оставленная людьми, чьи имена и цели давно растворились в солёном ветре.

Заповедная тишина

Сегодня Виргины входят в состав Ингерманландского заповедника — заповедной акватории на краю Петербурга. Попасть туда сложно, жить там невозможно, но именно это создаёт ощущение встречи с чем-то нетронутым.

Два крохотных острова, четыре гектара суши — и целое море загадок.