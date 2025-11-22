От Сочи до Анапы: эксперт назвала курорты, где тишины не будет даже ночью — и причина не только в туристах

«Городовому» Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel объяснила, какие российские курорты считаются самыми шумными — и почему уехать “к морю и покою” на самом деле почти нереально.
По её словам, весь Краснодарский край работает как единая курортная машина, где громко буквально всё: не только пляжи, но и набережные, аэропорты, круглосуточные кафе и нескончаемые потоки туристов.
«Здесь на самом деле можно выбрать любой город Краснодарского края, потому что Краснодарский край в целом сам по себе шумный, потому что это обитель туристическая.
После Сочи можно выделить, например, Геленджик. Тоже неспокойный город, туда также едут туристы. Геленджик, на самом деле, очень сильно любят. Плюс еще, опять же, открыли, наконец-таки, аэропорт».
На третье место по уровню «гудения» эксперт ставит Анапу. Несмотря на небольшой спад турпотока в этом году, характер города остался прежним — многолюдный, насыщенный развлечениями и от этого шумный. Как поясняет Ансталь:
«Анапа тоже славится количеством туристов… и всевозможные развлечения, кафешки и так далее там тоже есть, что в свою очередь создаёт шумовые завесы».
Итог очевиден: если нужно море, солнце и полная тишина — искать придётся далеко за пределами этих трёх курортов. Даже не в сезон.