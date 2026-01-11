Городовой / Город / Рождение без риска: Минздрав вводит генетические тесты для семей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эйфель строил не только башню: французский след в Петербурге — один из главных мостов города Город
Почему жабы — лучшие друзья огорода: правда от Ленинградского зоопарка Город
Ушёл великий зритель: искусствовед Сергей Даниэль скончался в Петербурге Город
Храм повис над водой: чудо Ленобласти, попавшее в Книгу рекордов Гиннесса Город
Врачи СПб извлекли арахис из бронха двухлетней девочки из Новгорода Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Рождение без риска: Минздрав вводит генетические тесты для семей

Опубликовано: 11 января 2026 10:16
 Проверено редакцией
Рождение без риска: Минздрав вводит генетические тесты для семей
Рождение без риска: Минздрав вводит генетические тесты для семей
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

В России для семей сделают геноскрининг перед беременностью.

В рамках долгосрочной стратегии правительства РФ по поддержке семьи и демографии в этом году планируется разработка программ молекулярно-генетического скрининга для пар, готовящихся к зачатию. Цель — повысить эффективность планирования беременности, сообщает «РИА Новости».

Документ предусматривает поэтапное расширение неонатального скрининга с внедрением таких программ для будущих родителей, а ответственность за это возложена на Минздрав РФ, который до конца года представит соответствующие предложения.​

С 1 января 2026 года в России расширяется программа скрининга новорождённых: к 36 уже выявляемым болезням добавятся проверки на дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот и Х-сцепленную адренолейкодистрофию. Это решение закреплено приказом Минздрава РФ.​

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью