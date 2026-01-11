Рождение без риска: Минздрав вводит генетические тесты для семей

В России для семей сделают геноскрининг перед беременностью.

В рамках долгосрочной стратегии правительства РФ по поддержке семьи и демографии в этом году планируется разработка программ молекулярно-генетического скрининга для пар, готовящихся к зачатию. Цель — повысить эффективность планирования беременности, сообщает «РИА Новости».

Документ предусматривает поэтапное расширение неонатального скрининга с внедрением таких программ для будущих родителей, а ответственность за это возложена на Минздрав РФ, который до конца года представит соответствующие предложения.​

С 1 января 2026 года в России расширяется программа скрининга новорождённых: к 36 уже выявляемым болезням добавятся проверки на дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот и Х-сцепленную адренолейкодистрофию. Это решение закреплено приказом Минздрава РФ.​

