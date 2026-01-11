Рабочий с очистной объяснил, что происходит со смытыми салфетками и жиром со сковород: зрелище не для слабонервных

Что происходит с жиром после слива в канализацию?

Вопрос о том, что именно происходит с отработанным маслом и влажными салфетками после того, как они попадают в домашнюю канализацию, редко интересует обывателя.

Главная забота — чтобы не засорились собственные трубы. Однако в глубине городских коммуникаций формируется проблема планетарного масштаба, угрожающая самой инфраструктуре.

Рождение подземного айсберга

У рабочих с очистных коллекторов такие явление получило емкое название — fatberg (жирберг). Образование этого феномена весьма прямолинейно.

Как поясняет принцип, это скопление нерастворимых материалов и жира, застывшего в холодной среде труб.

“Салфетка плыла и радовалась жизни, пока не зацепилась за какой-нибудь выступ в канализации”.

К этой первой зацепке присоединяются слитые масла и жиры.

“Масло в холодной среде быстро густеет и оседает на всём подряд”.

Таким образом, влажная салфетка оказывается в ловушке жирового слоя, к которому начинают прилипать другие частицы и жир. Со временем этот конгломерат превращается в “огромный и очень плотный кусок”, способный полностью заблокировать проход.

Английская катастрофа: викторианские трубы и гигантские засоры

Проблема жирбергов наиболее остро стоит в Англии. Причиной тому — старая канализационная система викторианской эпохи.

В отличие от современных сетей, “где человек может встать в полный рост”, кирпичная кладка с многочисленными выступами создает идеальные условия для начала формирования затора.

О масштабах бедствия стало известно после того, как в восточном Лондоне произошел глобальный коллапс. Гигантский жирберг, заблокировавший коммуникации, весил колоссальные 130 тонн и имел длину около 250 метров.

Устранение такого затора — работа, далекая от автоматизации. Поскольку никакая техника не может проникнуть в старые, узкие коллекторы, очистка производится вручную.

“Тогда приходится делать все вручную - лопатами, ладошками и ножками”.

На разбор такого 250-метрового монстра ушло почти три месяца. И это было только начало: вскоре обнаружился еще один затор, весивший около 300 тонн.

Напоминание о культуре сброса

Некоторые из этих чудовищных образований даже пополнили экспозиции музеев.

“Кусок жирберга лежит в одном из музеев Англии, как напоминание о том, что нельзя смывать в канализацию”.

Хотя проблема жирбергов в нашей стране пока не достигла таких катастрофических масштабов, как в Англии, тенденция очевидна.

“У нас пока не так все плохо, но не стоит забывать, что можно смывать, и что нельзя”.

Предотвращение образования этих подземных твердынь требует всего лишь осознанного отношения к утилизации бытовых отходов.

Следует помнить — то, что кажется безобидным сбросом в раковину, может стать причиной масштабного подземного коллапса.

