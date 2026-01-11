Рабочий с очистной объяснил, что происходит со смытыми салфетками и жиром со сковород: зрелище не для слабонервных

Вопрос о том, что именно происходит с отработанным маслом и влажными салфетками после того, как они попадают в домашнюю канализацию, редко интересует обывателя.
Главная забота — чтобы не засорились собственные трубы. Однако в глубине городских коммуникаций формируется проблема планетарного масштаба, угрожающая самой инфраструктуре.
Рождение подземного айсберга
У рабочих с очистных коллекторов такие явление получило емкое название — fatberg (жирберг). Образование этого феномена весьма прямолинейно.
Как поясняет принцип, это скопление нерастворимых материалов и жира, застывшего в холодной среде труб.
“Салфетка плыла и радовалась жизни, пока не зацепилась за какой-нибудь выступ в канализации”.
К этой первой зацепке присоединяются слитые масла и жиры.
“Масло в холодной среде быстро густеет и оседает на всём подряд”.
Таким образом, влажная салфетка оказывается в ловушке жирового слоя, к которому начинают прилипать другие частицы и жир. Со временем этот конгломерат превращается в “огромный и очень плотный кусок”, способный полностью заблокировать проход.
Английская катастрофа: викторианские трубы и гигантские засоры
Проблема жирбергов наиболее остро стоит в Англии. Причиной тому — старая канализационная система викторианской эпохи.
В отличие от современных сетей, “где человек может встать в полный рост”, кирпичная кладка с многочисленными выступами создает идеальные условия для начала формирования затора.
О масштабах бедствия стало известно после того, как в восточном Лондоне произошел глобальный коллапс. Гигантский жирберг, заблокировавший коммуникации, весил колоссальные 130 тонн и имел длину около 250 метров.
Устранение такого затора — работа, далекая от автоматизации. Поскольку никакая техника не может проникнуть в старые, узкие коллекторы, очистка производится вручную.
“Тогда приходится делать все вручную - лопатами, ладошками и ножками”.
На разбор такого 250-метрового монстра ушло почти три месяца. И это было только начало: вскоре обнаружился еще один затор, весивший около 300 тонн.
Напоминание о культуре сброса
Некоторые из этих чудовищных образований даже пополнили экспозиции музеев.
“Кусок жирберга лежит в одном из музеев Англии, как напоминание о том, что нельзя смывать в канализацию”.
Хотя проблема жирбергов в нашей стране пока не достигла таких катастрофических масштабов, как в Англии, тенденция очевидна.
“У нас пока не так все плохо, но не стоит забывать, что можно смывать, и что нельзя”.
Предотвращение образования этих подземных твердынь требует всего лишь осознанного отношения к утилизации бытовых отходов.
Следует помнить — то, что кажется безобидным сбросом в раковину, может стать причиной масштабного подземного коллапса.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.