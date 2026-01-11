Миллионный налет на сейф: полиция ловит вора в Петербурге

В пятницу, 9 января, в полицию Московского района поступило заявление о краже из офиса на Сызранской улице, 16. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник проник на второй этаж по внешней лестнице, взломал металлическую дверь и использовал инструмент для вскрытия сейфа.
В сейфе хранилась крупная сумма наличных — 1,1 млн рублей, принадлежавшая руководителю одной из компаний в здании. Преступник действовал ночью с 8 на 9 января, после чего скрылся.
Сотрудники полиции осмотрели место преступления и возбудили уголовное дело по статье о краже. В настоящее время ведется работа по установлению личности грабителя.
