Миллионный налет на сейф: полиция ловит вора в Петербурге

Ночью с 8 на 9 января в Санкт-Петербурге грабитель забрался в офис бизнес-центра и вскрыл сейф, где лежал 1,1 млн рублей. Полиция активно разыскивает подозреваемого.

В пятницу, 9 января, в полицию Московского района поступило заявление о краже из офиса на Сызранской улице, 16. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник проник на второй этаж по внешней лестнице, взломал металлическую дверь и использовал инструмент для вскрытия сейфа.

В сейфе хранилась крупная сумма наличных — 1,1 млн рублей, принадлежавшая руководителю одной из компаний в здании. Преступник действовал ночью с 8 на 9 января, после чего скрылся.

Сотрудники полиции осмотрели место преступления и возбудили уголовное дело по статье о краже. В настоящее время ведется работа по установлению личности грабителя.

