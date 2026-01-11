Этот особняк со львами в Петербурге хотели разыграть за 1 рубль, но власти были против

Этот дом у Исаакия задумывали как символ статуса — а чуть не превратили в азартную игру.

На Исаакиевской площади есть здание, у которого всегда есть зрители: два мраморных льва у парадного входа будто держат паузу — и город вместе с ними. Это дом Лобанова-Ростовского, построенный в 1817–1820 годах по проекту Огюста Монферрана — того самого архитектора, что вскоре станет автором Исаакиевского собора.

Дом со львами — без хозяина

Парадокс в том, что князь Александр Лобанов-Ростовский в этом "дворце" почти не жил: дом изначально работал как доходный, сдавая помещения и квартиры.

А львы — работа скульптора Паоло Трискорни — сделали фасад узнаваемым раньше, чем у здания появилась настоящая история.

Миллион билетов по рублю

Самый острый поворот случился в 1828 году. Из-за долгов князь решил разыграть дом в лотерею: был задуман выпуск миллиона билетов номиналом в один рубль.

Победитель должен был получить целый особняк в центре Петербурга — по сути, раннюю "лотерею недвижимости". Но историю остановил Николай I: лотерею запретили, а дом в итоге перешёл государству.

Что стало дальше

С тех пор здание меняло роли, но не позу: дом со львами пережил ведомства, эпохи и реставрационные споры, а сегодня известен как Lion Palace — отель Four Seasons, открытый в 2013 году. Львы остались на месте: в Петербурге это редкий случай, когда городской символ оказался сильнее любых функций.