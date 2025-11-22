Городовой / Город / Луна приземлилась в лесах Ленобласти — и к ней можно прикоснуться
Луна приземлилась в лесах Ленобласти — и к ней можно прикоснуться

Опубликовано: 22 ноября 2025 20:15
Гигантская Луна
Луна приземлилась в лесах Ленобласти — и к ней можно прикоснуться
Необычный арт-объект превратил привычный лес в место, похожее на фантастику.

Есть места, которые не обещают ничего необычного — и именно поэтому удивляют сильнее всего. Так произошло с лесной зоной у Лемболовского озера, где внезапно "засветилась" гигантская Луна. Не на горизонте и не на небе, а прямо между деревьями — на территории "Парка Шишкинъ" во Всеволожском районе, примерно в 20 километрах от Петербурга.

Это не фонарь, не сценический реквизит и не временная декорация фестиваля — объект установлен как арт-инсталляция, доступная для свободного просмотра.

Почему именно Луна

Удивление от увиденного объясняется тем, что объект не пытается выглядеть игрушечным. Он действительно похож на уменьшенную копию спутника: сферическая форма, видимая текстура кратеров, мягкий приглушённый свет — всё это создаёт впечатление, будто Луна просто опустилась немного ниже, чем обычно.

Появление подобных арт-объектов — часть мирового тренда: крупные парки, музеи под открытым небом и рекреационные зоны используют необычные инсталляции, чтобы возвращать людей к природе и впечатлениям, а не только к гаджетам. В Ленинградской области такой опыт пока встречается редко, что делает объект ещё более заметным.

Где искать

Луна находится на территории базы отдыха «Парк Шишкинъ», недалеко от воды и прогулочных троп. Атмосфера вокруг — максимально «негородская»: сосны, влажный воздух и тихое потрескивание веток под ногами. За счёт этого её свечение кажется особенно фантастическим — и днём, и вечером.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
