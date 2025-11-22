Городовой / Общество / Не повторяйте эту ошибку: дизайнер предупредил, какой этап ремонта нельзя делать самому — даже если руки «из плеч»
Не повторяйте эту ошибку: дизайнер предупредил, какой этап ремонта нельзя делать самому — даже если руки «из плеч»

Опубликовано: 22 ноября 2025 12:00
Фото: Городовой.ру

Иначе придется тратить сильно много.

Когда речь заходит о ремонте, многим хочется сэкономить: что-то покрасить, что-то собрать, где-то подрезать самому. Но есть этапы, которые категорически запрещено брать на себя — даже если вы уверены, что справитесь.

«Городовой» узнал у дизайнера Андрея Радаева, на чём экономить нельзя ни при каких условиях. Эксперт говорит прямо: главные табу — газ и электрика.

«Перенос газовых коммуникаций, монтаж или подключение варочной панели — это зона ответственности только лицензированных специалистов», — подчёркивает он.

Любая ошибка здесь может стоить не только денег, но и безопасности вашей семьи и всего подъезда. С электрикой ситуация ничуть не проще.

«Переделка вводного щита, прокладка новых линий высокой мощности, организация контура заземления — всё это должно выполняться профессиональным электриком с допусками», — уточняет эксперт.

Дизайнер может спланировать расположение розеток, светильников и выключателей, но воплощением должны заниматься только специалисты.

Радаев подытоживает просто: эстетика — делайте сами, если уверены в руках. Но системы, связанные с безопасностью жилья, — исключительно профи. Это экономит и бюджет, и нервы, и избавляет от проблем на финальных проверках.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
