Двери закрываются: на станции Старый Петергоф хозяин сел в электричку — собаку оставил на перроне

На станции Старый Петергоф сотрудники железной дороги ночью обнаружили собаку с ошейником, оставшуюся без хозяина. Инцидент произошёл 19 ноября, когда мужчина привёл животное на платформу, а затем сам уехал на электропоезде. После этого пса передали в ведение фирмы «Ветеринарный госпиталь», где ему обеспечили уход.
Сразу после происшествия были размещены объявления с просьбой откликнуться владельцу животного. Работники станции обратились к жителям с призывом помочь вернуть питомца семье.
Если вы узнали своего питомца или располагаете информацией о его владельце, просим обратиться к работникам станции для воссоединения хозяина с четвероногим другом,— передали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.