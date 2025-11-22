Городовой / Город / Двери закрываются: на станции Старый Петергоф хозяин сел в электричку — собаку оставил на перроне
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Императоры уходили, а они оставались: где под Пушкиным нашли кладбище царских любимцев Город
Двое на одну: в Петербурге бойцовский пёс и его хозяин напали на петербурженку — возбуждено уголовное дело Город
Если интернет вдруг пропадет: какие службы такси в Петербурге можно вызвать по телефону Общество
С 24 ноября — двойное перекрытие: движение остановят одновременно в Красногвардейском и Петроградском районах Город
Она до сих пор держит вас под щитом: кто сидит над колоннами дома на Большой Морской Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Двери закрываются: на станции Старый Петергоф хозяин сел в электричку — собаку оставил на перроне

Опубликовано: 22 ноября 2025 11:33
Двери закрываются: на станции Старый Петергоф хозяин сел в электричку — собаку оставил на перроне
Двери закрываются: на станции Старый Петергоф хозяин сел в электричку — собаку оставил на перроне
Городовой ру

Найденное животное временно передали ветеринарам и начали поиск его владельца через объявления.

На станции Старый Петергоф сотрудники железной дороги ночью обнаружили собаку с ошейником, оставшуюся без хозяина. Инцидент произошёл 19 ноября, когда мужчина привёл животное на платформу, а затем сам уехал на электропоезде. После этого пса передали в ведение фирмы «Ветеринарный госпиталь», где ему обеспечили уход.

Сразу после происшествия были размещены объявления с просьбой откликнуться владельцу животного. Работники станции обратились к жителям с призывом помочь вернуть питомца семье.

Если вы узнали своего питомца или располагаете информацией о его владельце, просим обратиться к работникам станции для воссоединения хозяина с четвероногим другом,— передали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью