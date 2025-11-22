Олимпийский вид спорта, который придумали в Ленинграде — в обычной аудитории института Лесгафта

В 1934 году в Ленинграде при Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта открылась Высшая школа художественного движения. Новый предмет получил необычное для того времени название — художественная гимнастика.
Сегодня в это трудно поверить, но дисциплина, которая позже станет олимпийским видом спорта, начиналась как учебный курс, а первыми её преподавателями были энтузиасты и исследователи движения: Р. А. Варшавская, Е. Н. Горлова, З. Д. Вербова, А. М. Семёнова-Найпак.
Первый турнир — и первое имя победительницы
К 1939 году гимнастика обрела уже не только методику, но и зрителей: в марте состоялись первые соревнования в Ленинграде. Участницами стали студентки института и спортсменки городских обществ.
Победительницей стала старший преподаватель Института Лесгафта Юлия Шишкарёва — по сегодняшним меркам необычный, но абсолютно закономерный факт: именно педагоги в те годы продвигали новый вид спорта.
От Ленинграда — к стране и миру
После войны художественная гимнастика получила официальный статус: в 1945 году её признали единой для всей страны, а в 1946-м утвердили на уровне ВКФК. Соревнования стали масштабнее: в 1947 году в Таллине прошёл первый всесоюзный конкурс.
Международная история началась в 1963 году в Будапеште — турнир сначала назывался Кубком Европы, но состав участниц оказался настолько широким, что его признали первым чемпионатом мира.
Его победительница, советская гимнастка Людмила Савенкова, стала первой мировой чемпионкой.
Групповые упражнения и олимпийский статус
В 1967 году появились соревнования по групповым упражнениям — направление, которое сегодня знают все поклонники спорта.
А в 1980 году художественная гимнастика получила решение, изменившее её судьбу: МОК включил дисциплину в программу Олимпийских игр.