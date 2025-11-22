Городовой / Город / Олимпийский вид спорта, который придумали в Ленинграде — в обычной аудитории института Лесгафта
Олимпийский вид спорта, который придумали в Ленинграде — в обычной аудитории института Лесгафта

Опубликовано: 22 ноября 2025 10:45
Художественная гимнастика
Городовой ру

У будущего олимпийского спорта была неожиданно скромная отправная точка — и всего несколько людей, которые поверили в идею.

В 1934 году в Ленинграде при Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта открылась Высшая школа художественного движения. Новый предмет получил необычное для того времени название — художественная гимнастика.

Сегодня в это трудно поверить, но дисциплина, которая позже станет олимпийским видом спорта, начиналась как учебный курс, а первыми её преподавателями были энтузиасты и исследователи движения: Р. А. Варшавская, Е. Н. Горлова, З. Д. Вербова, А. М. Семёнова-Найпак.

Первый турнир — и первое имя победительницы

К 1939 году гимнастика обрела уже не только методику, но и зрителей: в марте состоялись первые соревнования в Ленинграде. Участницами стали студентки института и спортсменки городских обществ.

Победительницей стала старший преподаватель Института Лесгафта Юлия Шишкарёва — по сегодняшним меркам необычный, но абсолютно закономерный факт: именно педагоги в те годы продвигали новый вид спорта.

От Ленинграда — к стране и миру

После войны художественная гимнастика получила официальный статус: в 1945 году её признали единой для всей страны, а в 1946-м утвердили на уровне ВКФК. Соревнования стали масштабнее: в 1947 году в Таллине прошёл первый всесоюзный конкурс.

Международная история началась в 1963 году в Будапеште — турнир сначала назывался Кубком Европы, но состав участниц оказался настолько широким, что его признали первым чемпионатом мира.

Его победительница, советская гимнастка Людмила Савенкова, стала первой мировой чемпионкой.

Групповые упражнения и олимпийский статус

В 1967 году появились соревнования по групповым упражнениям — направление, которое сегодня знают все поклонники спорта.

А в 1980 году художественная гимнастика получила решение, изменившее её судьбу: МОК включил дисциплину в программу Олимпийских игр.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
