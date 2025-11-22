Городовой / Город / Этот фонтан у Казанского собора — подделка? Где его нашли на самом деле
Этот фонтан у Казанского собора — подделка? Где его нашли на самом деле

Опубликовано: 22 ноября 2025 09:15
Фонтан в сквере у Казанского собора
Городовой ру

Его история началась на дороге к Царскому Селу.

Фонтан в сквере у Казанского собора кажется естественной частью ансамбля — как будто стоял здесь всегда. Но его история началась далеко за пределами Невского проспекта.

В 1809 году мастер Генри Грауэр по проекту архитектора Тома де Томона установил этот фонтан не у собора, а на Царскосельской дороге — на тринадцатой версте.

Он украшал дорогу и одновременно служил поилкой для лошадей — тех самых, что везли кареты к столице.

Камень и вода

Фонтан выполнен в духе русского классицизма — строгие линии, гранитный цоколь, маскарон Нептуна, изо рта которого льётся вода. Надпись "1809 года" сохранилась до сих пор.

Когда-то он был частью целой серии дорожных фонтанов: чем дальше от Петербурга, тем выше и сложнее становились формы. У Пулковской горы стоял фонтан со сфинксами, рядом — другой "Нептун". Все они создавали ритм пути, где камень и вода служили путникам и лошадям.

Возвращение

Со временем дорога изменилась, фонтаны утратили своё значение. И этот — скромный, но изящный — перенесли к Казанскому собору. В 1934 году его установили у западного фасада, где он стоит и сегодня, будто всегда был частью этого места.

Теперь мимо проходят пешеходы, а не лошади, но вода по-прежнему течёт изо рта каменного Нептуна — напоминая, что даже поилка может стать историей города.

Автор:
Елизавета Астахова
