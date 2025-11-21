Секрет световой революции: где Россия обошла Европу задолго до iPhone? Вы не поверите

Когда в Европе ещё зажигали газовые фонари, в Царском Селе уже светило электричество. В 1887 году здесь заработала первая городская электростанция — в Певческой водонапорной башне.
С этого момента Пушкин стал первым европейским городом, полностью освещённым электричеством. Лампы загорелись не только на улицах, но и в дворцах, лицеях, магазинах, даже в частных домах.
Башня, где гудели машины
Башня, построенная по проекту архитектора Александра Видова, сочетала функции водопровода и электростанции. Тридцатиметровая, кирпичная, с готическими очертаниями, она возвышалась за Певческим флигелем дворцового управления.
Внутри — паровые насосы, котлы, мастерские, резервуары на десять тысяч вёдер воды. Позже добавили пристройки — для машин, угля и ремонтных комнат. Под её сводами гудели генераторы, питавшие более трёх тысяч ламп, освещавших город.
От пара к ресторану
После революции башня ещё служила резервной электростанцией, а как водонапорная — до 1950-х. Позже здесь размещались мастерские, электросетевая контора, потом здание опустело.
Реставрация началась только в 2009 году: башню укрепили, расчистили кирпич, воссоздали детали фасада. Сегодня в ней — кафе и рестораны, но сам силуэт, сочетание белой штукатурки и красного кирпича, по-прежнему напоминает о времени, когда здесь впервые зажёгся свет.