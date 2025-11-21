Городовой / Город / Секрет световой революции: где Россия обошла Европу задолго до iPhone? Вы не поверите
Секрет световой революции: где Россия обошла Европу задолго до iPhone? Вы не поверите

Опубликовано: 21 ноября 2025 12:15
Башня
Секрет световой революции: где Россия обошла Европу задолго до iPhone? Вы не поверите
Городовой ру

Здесь началась электрическая эпоха города, опередившего своё время.

Когда в Европе ещё зажигали газовые фонари, в Царском Селе уже светило электричество. В 1887 году здесь заработала первая городская электростанция — в Певческой водонапорной башне.

С этого момента Пушкин стал первым европейским городом, полностью освещённым электричеством. Лампы загорелись не только на улицах, но и в дворцах, лицеях, магазинах, даже в частных домах.

Башня, где гудели машины

Башня, построенная по проекту архитектора Александра Видова, сочетала функции водопровода и электростанции. Тридцатиметровая, кирпичная, с готическими очертаниями, она возвышалась за Певческим флигелем дворцового управления.

Внутри — паровые насосы, котлы, мастерские, резервуары на десять тысяч вёдер воды. Позже добавили пристройки — для машин, угля и ремонтных комнат. Под её сводами гудели генераторы, питавшие более трёх тысяч ламп, освещавших город.

От пара к ресторану

После революции башня ещё служила резервной электростанцией, а как водонапорная — до 1950-х. Позже здесь размещались мастерские, электросетевая контора, потом здание опустело.

Реставрация началась только в 2009 году: башню укрепили, расчистили кирпич, воссоздали детали фасада. Сегодня в ней — кафе и рестораны, но сам силуэт, сочетание белой штукатурки и красного кирпича, по-прежнему напоминает о времени, когда здесь впервые зажёгся свет.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
