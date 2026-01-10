Почему можно потерять деньги в 2026 году: неожиданные ловушки для вашего кошелька

Эксперты отметили, что отсутствие стратегических сбережений может повысить уязвимость граждан перед экономическими рисками.

В 2026 году, по словам Евгения Ходченкова, руководителя клуба частных инвесторов «Лига Инвесторов», многие жители России могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за отсутствия долгосрочного подхода к управлению личными средствами, сообщает «Газетой.Ru».

Основная угроза, по мнению эксперта, кроется в том, что решения по расходам и вложениям принимаются спонтанно, под влиянием текущей ситуации.

Такая позиция часто приводит к тому, что люди не откладывают деньги на будущее и упускают возможности для постепенного роста капитала.

Евгений Ходченков рассказал, что сейчас большинство семей в первую очередь стараются закрыть насущные вопросы: погасить кредиты, сделать ремонт, справиться с повышающимися расходами.

При этом люди редко задумываются о перспективах, не составляют четкой финансовой программы на последующие годы. Это приводит к неразумным тратам и отказу от формирования сбережений.

Эксперт подчеркнул важность создания финансового плана хотя бы на три года вперёд. Он советует определить источники дохода, размер возможных накоплений, направления для вложения средств и конкретную сумму, которую хотелось бы накопить за этот период. Такой подход, по мнению инвестора, снижает вероятность необдуманных трат и способствует целенаправленному накоплению капитала.

Второй распространённой ошибкой Ходченков называет необдуманное оформление кредитов, когда не учитывается их истинная стоимость. Эксперт считает, что в 2026 году процентные ставки останутся на высоком уровне, поэтому кредиты могут стать особенно дорогими.

По словам специалиста, многие смотрят только на размер обязательного платежа, не принимая во внимание общую сумму переплаты по договору.

Прежде чем соглашаться на любой займ, специалист рекомендует задать себе два вопроса: поспособствует ли взятый займ приросту доходов, а также можно ли ожидать увеличения цены приобретаемого на кредит объекта?

Евгений Ходченков делает акцент: если оба ответа отрицательны, такая задолженность может существенно ухудшить будущее материальное положение.

Также эксперт предостерегает от попыток вложить средства в малознакомые или сомнительные инструменты, обещающие, к примеру, «20% в месяц».

Он считает, что в условиях высокой доходности возрастает и вероятность потерять вложения, а недостаток знаний может привести к ошибкам.

Среди опасных направлений специалист выделяет рискованные цифровые активы и краткосрочные спекулятивные инструменты.

Для снижения угрозы потери накоплений Ходченков предлагает придерживаться следующей структуры распределения средств:

60-70% — в устойчивые, проверенные временем инструменты,

20-30% — в продукты со средним уровнем риска,

не более 10% — в активы с высокой долей неопределённости.

Он уверен, что диверсификация позволяет сдержать убытки и реализовать стратегию сбережения в долгосрочной перспективе.

В завершение Ходченков призывает не гнаться за быстрой прибылью, выбирая сомнительные предложения.

