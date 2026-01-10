Кирпич подорожает, а цемент станет роскошью? Почему 2026-й может удивить россиян счетами за ремонт

В 2026 году в России ожидается повышение цен на строительные материалы, что стало предметом обсуждения среди специалистов отрасли. Согласно прогнозам, темпы роста стоимости будут оставаться умеренными и не приведут к резкому подорожанию, хотя отдельные позиции могут существенно вырасти в цене.
Эксперты связывают основную причину изменений с инфляцией и изменениями налоговой политики, передает ТАСС.
Александр Бойцов, заместитель руководителя по производству в группе RBI, отметил, что модель компании закладывает ежегодное увеличение себестоимости строительства примерно на 5% в течение 2026-2028 годов. Он подчеркнул:
«В 2026 году ожидаем умеренный рост цен на стройматериалы, близкий к инфляции, без резких скачков, при сохранении локальных колебаний по отдельным видам ресурсов».
Специалист по управлению стоимостью проектов компании DBC Construction Александр Романченко считает, что стоимость строительных ресурсов в 2026 году увеличится на 5-7%.
Такой же точки зрения придерживаются некоторые другие эксперты, опираясь на текущие экономические условия. Тем не менее, не исключено, что по отдельным материалам динамика окажется иной.
Игорь Рожков, отвечающий за строительные работы в Uniq Development, в беседе с журналистами сообщил о вероятности повышения цен в пределах 15% ежегодно, если тенденции сохранятся.
Он отметил, что отдельные виды материалов могут подорожать даже больше. Фактор ставки по финансированию и объемы жилищного строительства, по его мнению, продолжают влиять на ценовую ситуацию.
Алексей Артошин, курирующий коммерческое направление компании «Главстрой регионы», объясняет:
«В 2026 году базовым сценарием остается умеренный рост цен на стройматериалы. Он будет связан прежде всего с увеличением налоговой нагрузки, включая изменение параметров НДС, а также с инфляционными факторами.
При этом сдерживающее влияние на динамику окажет ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России, которое может частично компенсировать рост издержек и сгладить ценовое давление в отрасли».
В начале года ряд экспертов также озвучили возможные финансовые просчеты, которые россиянам стоит учитывать при планировании строительной деятельности в 2026 году.
