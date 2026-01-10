Кирпич подорожает, а цемент станет роскошью? Почему 2026-й может удивить россиян счетами за ремонт

Новости по теме

Двойной удар по инфляции: почему пенсии будут расти дважды, начиная с 2026 года

Перейти

Пенсионная иллюзия: индексация 2026 года порадует или ее «съест» инфляция

Перейти

Что ждет кошельки петербуржцев в 2026 году: зарплаты сбавят темп, но это еще не все

Перейти

Почему можно потерять деньги в 2026 году: неожиданные ловушки для вашего кошелька

Перейти

Семейная ипотека по-новому: для кого с 2026 года путь к заветным метрам станет сложнее

Перейти