Удивительное разоблачение: кого мошенники чаще всего наряжают в курьеров, чтобы обмануть петербуржцев

Эксперты выделили три основные группы, которые встречаются чаще всего.

Министерство внутренних дел России проанализировало, кто чаще всего становится курьером в мошеннических схемах.

По данным ведомства, для этой роли обычно привлекают людей трёх возрастных групп, каждая из которых имеет свои особенности.

В первую очередь выделяют молодых мужчин от 16 до 24 лет, преимущественно из регионов страны и соседних государств.

Чаще всего это люди, испытывающие финансовые трудности и не имеющие постоянной работы — предложения о «быстром заработке» к ним поступают через популярные мессенджеры.

Для их вовлечения преступники используют обещание крупных сумм и уверяют, что риск минимален, а сотрудничество не нарушает закон.

Лица в возрасте от 30 до 39 лет, согласно информации МВД, обычно имеют судимость или сталкиваются с проблемами зависимости.

Они осознанно выбирают участие в схемах: получают и перевозят деньги, передают их между сообщниками, считают это фиксированным источником дохода.

В данном случае речь не идёт о заблуждении или случайности — эти люди понимают, на что идут.

Отдельного внимания требуют пожилые граждане, преимущественно женщины — люди старше 50 лет подвержены особому риску стать участниками подобных преступлений.

Изначально у них с помощью обмана выманивают сбережения, а затем злоумышленники начинают прибегать к запугиванию и давлению.

Пожилых граждан заставляют выполнять роли, связанные с перевозкой или передачей денег, объясняя это необходимостью помочь «представителям банка» или «правоохранительным органам», чем доводят до состояния паники и неуверенности.

В пресс-службе УБК МВД России подчеркнули:

"Важно понимать: курьер — не «пешка», а полноценный участник преступления. Обещания лёгкого заработка или истории про «операции правоохранителей» заканчиваются уголовной ответственностью и взысканием похищенных средств".

Ранее сообщалось, что преступники стали распространять через фальшивое приложение под названием MAX вредоносные программы, заражающие мобильные устройства.

