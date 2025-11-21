Враг навсегда в руке победителя: как шведский король оказался в фонтане Петергофа

Большой каскад в Нижнем парке Петергофа задумывался Петром I как триумфальные ворота в свою морскую резиденцию. Парадный въезд должен был упираться в дворец и грандиозный фонтан — памятник победе в Северной войне.
Под блеском позолоты и шумом воды здесь скрыта целая система намёков на разгром Швеции. Один из самых прямых и острых — фигура героя с отрубленной головой чудовища.
Персей вместо Петра
Слева от грота стоит Персей работы скульптора Федоса Щедрина. Обнажённый герой в широком шаге, в правой руке — уже опущенный меч, в левой — только что отсечённая голова Медузы Горгоны.
В XVIII веке образ Персея легко читался как аллегория Петра I, победившего страшного врага. Северная война превращалась в миф: Россия — герой, Швеция — чудовище, а трофей демонстративно поднят на виду у всех.
Лицо врага в руке героя
Щедрин вообще не любил «маски» и условности. Его Персей — не античный идеал, а почти живой, с мягкими, «русскими» чертами. Не монстром выглядит и голова Горгоны: это довольно реальное лицо с тяжёлыми, чуть грубоватыми линиями и застывшей тоской.
Исследователи выдвинули версию: в этих чертах можно узнать шведского короля Карла XII. Побеждённый монарх, чей поход на Россию закончился крахом, символически оказывается в руке победителя — как напоминание о цене триумфа.
Голова, пережившая войны
Персей Щедрина — единственная петергофская статуя, которая осталась в осаждённом Ленинграде: её укрыли в Исаакиевском соборе вместе с эвакуированными ценностями.
Так голова мифической Горгоны с намёком на реального короля пережила уже не одну войну — и по-прежнему смотрит на тех, кто поднимается по ступеням Большого каскада.