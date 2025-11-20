«Не в любую погоду»: правила петербургского «моржа», которые нельзя нарушать

Что скрывается за погружением в ледяную воду?

Погружение в ледяную воду, ставшее визитной карточкой петербургской зимы, вызывает как восхищение, так и опасения.

Портал «Городовой» обратился к терапевту Юлии Маршинцевой, чтобы прояснить, когда же наступает сезон «моржей» и какие нюансы следует учитывать тем, кто решил испытать себя в «зимнем плавании».

«Моржи» — особая когорта

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Вы, наверное, уже поняли, что я люблю закаливание и всем советую. Но моржи — это другая когорта пациентов всё же», — отмечает Юлия Маршинцева.

Эти люди — не просто любители домашних закаливающих процедур. Как правило, «моржами» становятся те, кто начал заниматься закалкой с молодости, нередко это «семейная история», когда практика передается из поколения в поколение.

«Конечно, ничего плохого глобально в этом нет, тем более если человек к этому пришел постепенно, то есть его организм адаптировался к холодным погодным условиям, к ледяной воде», — поясняет терапевт.

Адаптированная сердечно-сосудистая система реагирует на холодную воду уже не так остро, в виде спазма сосудов, как у обычного человека. Следовательно, и риски осложнений у таких людей значительно ниже. Однако они всё же существуют.

Правила «моржевания»: подготовка и осторожность

Сезон холодных заплывов уже начался. Профессиональные «моржи» прекрасно осведомлены о нюансах своего увлечения. У них есть чёткие правила, и практикуют они закаливание «не в любую погоду».

При выборе дней для погружений учитываются погодные условия: предпочтение отдается менее ветреным дням.

Кроме регулярных погружений в открытые водоемы — реки или моря — «моржи» дома продолжают охлаждать свой организм. Это «длительная, многолетняя тренировка».

Важно понимать, что «моржевание» подходит не всем. Если у человека есть нарушения здоровья, например, «муж перенес инфаркт миокарда, конечно, он уже этим не может заниматься. Как правило, они уходят от этого».

Сердечно-сосудистая система под прицелом холода

«Самое главное, чаще всего, что может быть, это всё-таки проблемы сердечно-сосудистой системы», — подчеркивает Юлия Маршинцева.

Одно из основных последствий воздействия холода — спазм сосудов. Артерии, обладающие плотной мышечной стенкой, при резком охлаждении начинают сокращаться, уменьшая свой диаметр.

Это может привести к повышению артериального давления. Кроме того, если в сосудах присутствуют атеросклеротические бляшки, подобный спазм способен спровоцировать инфаркт.

Поэтому при наличии подобных проблем со здоровьем, «желательно этим не заниматься».

Самоконтроль и потенциальная польза

«Моржи», как правило, подходят к своему здоровью «серьезно, и они обследуются всегда. Поэтому минимизируют обычно риски». Помимо этого, продолжительность пребывания в холодной воде играет ключевую роль.

Состояние гипотермии, с одной стороны, может оказывать благоприятное воздействие.

«С одной стороны, полезно, потому что так же, вот как криокамеры есть, где вот низкая температура, потому что регенерацию клеток запускает, иммунную систему укрепляет».

Однако, подчеркивает терапевт, все эти положительные эффекты возможны лишь при соблюдении мер предосторожности и отсутствии противопоказаний.