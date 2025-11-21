Парадокс доставки: после ухода мигрантов петербургские курьеры начнут получать на 15% больше

Эксперты считают, что сокращение числа мигрантов в службах доставки приведёт к росту заработной платы курьеров в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге в ближайшее время начнут действовать ограничения на найм иностранных граждан в сфере курьерской доставки. Этот шаг может сказаться на рынке труда и ценах на услуги.

Эксперты ожидают, что на фоне нововведений российским курьерам будут предлагать более высокие зарплаты.

Владислав Никонов, предприниматель и специалист в области финансов, в интервью «МК в Питере» отмечает, что уменьшение числа занятых работников приведёт к увеличению доходов сотрудников служб доставки.

Однако это также вызовет рост стоимости курьерских услуг для потребителей. По оценке Никонова, цена на доставку может увеличиться до 20 процентов, а в периоды праздников — на 35 процентов.

Из-за ухода мигрантов предприятиям станет сложнее закрывать вакансии, что вынудит их конкурировать за новых работников.

Чтобы заинтересовать российских кандидатов, компании будут вынуждены повысить оплату труда. Такие меры увеличат расходы на персонал.

Алексей Смирнов, консультирующий по вопросам транспорта, высказывает схожее мнение. По его словам, зарплаты курьеров в Петербурге могут вырасти примерно на 15 процентов.

В то же время Смирнов считает, что увеличение стоимости доставки будет менее заметным.

В одном из сервисов сообщили, что иностранных сотрудников, утративших возможность работать курьерами, переводят на складские и сборочные должности. Это позволяет сохранить людей в штате, но требует изменений в распределении обязанностей.

По словам Никонова, спустя несколько месяцев рынок может адаптироваться, когда найдутся новые исполнители. В то же время специалист уточняет, что возврата цен на прежний уровень ожидать не стоит.

