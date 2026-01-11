Петербург в снежном плену: 2 тысячи кубов вывезли за праздники с парковок города

В период новогодних каникул с парковок Санкт-Петербурга вывезли и переработали 2163,3 кубометра снега. Как сообщили в городском комитете по транспорту, с 1 по 10 января сотрудники постоянно проводили уборку стоянок.
Работа по расчистке парковок идет круглосуточно, но основной объем приходится на ночное время, когда количество машин минимально. Такой график позволяет тщательно убирать территории и меньше мешать водителям.
Сегодня в Петербурге функционируют 32 автостоянки: из них 18 перехватывающих и 14 муниципальных.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».