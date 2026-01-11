Петербург в снежном плену: 2 тысячи кубов вывезли за праздники с парковок города

Новости по теме

Сугробы под надзором: в Петербурге усилили контроль за уборкой снега

Перейти

Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра

Перейти

Открыточная зима, а под ногами каша: почему петербуржцы недовольны уборкой снега

Перейти

Первый снег — и на ЗСД вышли на уборку более тридцати дорожных «гигантов»

Перейти

Новая система платной парковки в Санкт-Петербурге: чего ждать с сентября 2025 года

Перейти