2500 рублей за 45 минут: стоит ли кататься на «Шустром бобре» по замерзшей Неве?

Санкт-Петербург, известный своей строгой зимой, решил не сдаваться стихии и предлагает горожанам нечто беспрецедентное — круглогодичную навигацию по Неве.
Зима более не является поводом отказаться от любования городом с воды, а порой и со льда. На реку выходят два принципиально разных типа судов — элегантный теплоход-ресторан и стремительные суда на воздушной подушке.
Новый флагман зимы: “Шустрый Бобёр”
Центральным событием зимнего сезона становится запуск трёхпалубного теплохода-ресторана «Шустрый Бобёр». Обладая ледовым классом, судно готово работать, пока лёд не сковал реку окончательно.
Навигация стартовала 19 декабря от причала у Петропавловской крепости — Мытнинская набережная, 3.
Дневные рейсы длятся 1 час 15 минут, проходя классический маршрут от Петропавловской крепости до Литейного моста и далее по Малой Неве с выходом в Финский залив. Цена за эту панорамную экскурсию для взрослого составляет 1500 рублей.
Вечерние ужины-круизы длиннее — 1 час 45 минут, с заходом до Большеохтинского моста, что позволяет увидеть Смольный собор в ночной подсветке. Стоимость здесь значительно выше и зависит от даты и размера компании.
Так, столик на двоих обойдется в 3 700 рублей в обычные дни и до 5 700 рублей в праздничный период, начиная с 31 декабря. Организаторы подчеркивают:
“Это цена билета на сам теплоход, в цену включён небольшой комплимент”.
Заказ блюд из ресторанного меню оплачивается дополнительно.
Примечательно, что с укреплением льда маршрут изменится, чтобы избежать торосов — судно переместится на Малую Невку. На вопрос, почему теплоход получил такое забавное имя, директор компании лаконично ответил:
“Потому что он шустрый”.
"А я думала, что в лёд вгрызаться "Бобёр" собирается", — замечают горожане.
Скорость метеора: “Снежок” и “Вихрь”
Тем, кому спокойное скольжение «Бобра» покажется недостаточным, приготовили нечто более экстремальное. По зимней Неве буквально носятся суда на воздушной подушке — «Снежок» и новички «Вихрь».
Их ключевая особенность — абсолютная независимость от состояния водной поверхности. Они скользят, как утверждается, со скоростью “метеора” по воде или льду.
Старт этих “болидов” был запланирован на 3 января, хотя начало зависит от сроков окончательного замерзания Невы. Отправляться они будут от причала «Фрегат Благодать» на Петровской набережной.
Планируется 8 рейсов в час, начиная с 11 утра.
В этом сезоне задействуют три старых «Снежка» (по 9 пассажиров) и два новых «Вихря», вмещающих по 20 человек благодаря двум двигателям.
Поездка на этом аттракционе длится около 45 минут и стоит 2500 рублей для взрослого. Маршрут пока сосредоточен в центре — между Литейным и Благовещенским мостами.
Организаторы, однако, не исключают расширение траектории:
“Если лёд позволит, то могут махнуть и дальше — к Финскому заливу и Лахта Центру”.
Реакция горожан: восторг и прагматизм
Нововведения вызвали живой интерес среди жителей города. Отмечается любопытство к новому водному транспорту:
“Да, было бы интересно прокатиться зимой”.
Однако прагматизм часто брал верх над романтикой:
“Интересно, но дороговато”.
Комментаторы не удержались от шуток по поводу стоимости ужина на «Бобре»:
“3700 столик на двоих - при условии, что все столики у окна, а окна чистые… Плюс вкусный ужин - тысяч в 8 можно уложиться - красивый подарок”.
Другие сомневались в целесообразности поездки ради вида:
“Название отличное, а зимой на реке холодно, ради того, чтобы из окна посмотреть на реку такие деньги… наверное, я слишком стара и неромантична”.
Многие, тем не менее, одобрили креативный подход к названию:
“«Шустрый бобёр».. прикольное название. Задумка прекрасная, все же с реки самые выигрышные виды”.
