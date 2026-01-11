2500 рублей за 45 минут: стоит ли кататься на «Шустром бобре» по замерзшей Неве?

Санкт-Петербург, известный своей строгой зимой, решил не сдаваться стихии и предлагает горожанам нечто беспрецедентное — круглогодичную навигацию по Неве.

Зима более не является поводом отказаться от любования городом с воды, а порой и со льда. На реку выходят два принципиально разных типа судов — элегантный теплоход-ресторан и стремительные суда на воздушной подушке.

Новый флагман зимы: “Шустрый Бобёр”

Центральным событием зимнего сезона становится запуск трёхпалубного теплохода-ресторана «Шустрый Бобёр». Обладая ледовым классом, судно готово работать, пока лёд не сковал реку окончательно.

Навигация стартовала 19 декабря от причала у Петропавловской крепости — Мытнинская набережная, 3.

Дневные рейсы длятся 1 час 15 минут, проходя классический маршрут от Петропавловской крепости до Литейного моста и далее по Малой Неве с выходом в Финский залив. Цена за эту панорамную экскурсию для взрослого составляет 1500 рублей.

Вечерние ужины-круизы длиннее — 1 час 45 минут, с заходом до Большеохтинского моста, что позволяет увидеть Смольный собор в ночной подсветке. Стоимость здесь значительно выше и зависит от даты и размера компании.

Так, столик на двоих обойдется в 3 700 рублей в обычные дни и до 5 700 рублей в праздничный период, начиная с 31 декабря. Организаторы подчеркивают:

“Это цена билета на сам теплоход, в цену включён небольшой комплимент”.

Заказ блюд из ресторанного меню оплачивается дополнительно.

Примечательно, что с укреплением льда маршрут изменится, чтобы избежать торосов — судно переместится на Малую Невку. На вопрос, почему теплоход получил такое забавное имя, директор компании лаконично ответил:

“Потому что он шустрый”.

"А я думала, что в лёд вгрызаться "Бобёр" собирается", — замечают горожане.

Скорость метеора: “Снежок” и “Вихрь”

Тем, кому спокойное скольжение «Бобра» покажется недостаточным, приготовили нечто более экстремальное. По зимней Неве буквально носятся суда на воздушной подушке — «Снежок» и новички «Вихрь».

Их ключевая особенность — абсолютная независимость от состояния водной поверхности. Они скользят, как утверждается, со скоростью “метеора” по воде или льду.

Старт этих “болидов” был запланирован на 3 января, хотя начало зависит от сроков окончательного замерзания Невы. Отправляться они будут от причала «Фрегат Благодать» на Петровской набережной.

Планируется 8 рейсов в час, начиная с 11 утра.

В этом сезоне задействуют три старых «Снежка» (по 9 пассажиров) и два новых «Вихря», вмещающих по 20 человек благодаря двум двигателям.

Поездка на этом аттракционе длится около 45 минут и стоит 2500 рублей для взрослого. Маршрут пока сосредоточен в центре — между Литейным и Благовещенским мостами.

Организаторы, однако, не исключают расширение траектории:

“Если лёд позволит, то могут махнуть и дальше — к Финскому заливу и Лахта Центру”.

Реакция горожан: восторг и прагматизм

Нововведения вызвали живой интерес среди жителей города. Отмечается любопытство к новому водному транспорту:

“Да, было бы интересно прокатиться зимой”.

Однако прагматизм часто брал верх над романтикой:

“Интересно, но дороговато”.

Комментаторы не удержались от шуток по поводу стоимости ужина на «Бобре»:

“3700 столик на двоих - при условии, что все столики у окна, а окна чистые… Плюс вкусный ужин - тысяч в 8 можно уложиться - красивый подарок”.

Другие сомневались в целесообразности поездки ради вида:

“Название отличное, а зимой на реке холодно, ради того, чтобы из окна посмотреть на реку такие деньги… наверное, я слишком стара и неромантична”.

Многие, тем не менее, одобрили креативный подход к названию:

“«Шустрый бобёр».. прикольное название. Задумка прекрасная, все же с реки самые выигрышные виды”.

