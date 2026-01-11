Золотое кольцо России: от 9 городов к 49 жемчужинам

К 60-летию знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо России» его планируют значительно расширить, включив 49 населённых пунктов вместо прежних 9 городов.
Впервые в маршрут войдут территории Нижегородской и Тверской областей, а также уникальные природные достопримечательности — национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещёра», сообщили в правительстве РФ.
По словам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, это усилит привлекательность Золотого кольца для туристов, а юбилей проекта отметят в 2027 году.
