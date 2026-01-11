Городовой / Город / Золотое кольцо России: от 9 городов к 49 жемчужинам
Золотое кольцо России: от 9 городов к 49 жемчужинам

Опубликовано: 11 января 2026 11:17
 Проверено редакцией
Золотое кольцо России: от 9 городов к 49 жемчужинам
Золотое кольцо России: от 9 городов к 49 жемчужинам
Городовой ру

Маршрут расширяют и теперь в него войдут 49 городов.

К 60-летию знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо России» его планируют значительно расширить, включив 49 населённых пунктов вместо прежних 9 городов.

Впервые в маршрут войдут территории Нижегородской и Тверской областей, а также уникальные природные достопримечательности — национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещёра», сообщили в правительстве РФ.

По словам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, это усилит привлекательность Золотого кольца для туристов, а юбилей проекта отметят в 2027 году.

Автор:
Юлия Аликова
Город
