«Спрятал себя среди святых»: где Монферран оставил тайный автопортрет на Исаакиевском

На одном из фронтонов есть деталь, которую не все замечают, — но она сыграла свою роль в судьбе архитектора.

Исаакиевский собор — редкий пример здания, которое невозможно "прочитать" за один обход. Чем больше всматриваешься в его горельефы, тем чаще появляются новые детали. Среди святых, императоров и аллегорических фигур на западном портике можно заметить и неожиданного персонажа — портрет самого архитектора, Огюста Монферрана.

Горельеф, на котором он остался навсегда

Западный фронтон с композицией «Святой Исаакий Далматский благословляет императора Феодосия» создавал скульптор Иван Витали. Монферран, как и над прочими элементами собора, лично курировал работу — и прекрасно знал, что один из персонажей подозрительно узнаваем.

В левом углу горельефа изображён молодой мужчина с обнажённым плечом, в римской тоге, гордо поднявший голову. В руках — модель Исаакиевского собора, у ног — египетская статуя, намёк на связь европейской архитектуры с древними культурами.

Это действительно портретное изображение Монферрана, точно узнаваемое по чертам и пропорциям.

Почему его появление вызвало вопросы

Портрет архитектора среди религиозных персонажей вызвал недоумение ещё при жизни Монферрана. По одной из версий, император Александр II счёл такое соседство слишком смелым — слишком "мирским" в окружении святых.

Историки осторожны в оценках, но факт остаётся фактом: Монферран просил похоронить его в Исаакиевском соборе — и получил отказ.

Официальная причина проста: архитектор был католиком, и хоронить его в православном храме не разрешили. Однако в общественной памяти закрепилось и другое объяснение — что слишком заметное "присутствие" на фасаде сыграло свою роль.

Так чья это всё-таки инициатива?

Скульптор Витали в своих работах действительно нередко использовал портреты современников — традиция XIX века. Монферран мог согласовать деталь, мог закрыть на неё глаза, а мог и одобрить — документов, однозначно трактующих эпизод, нет.

Но именно эта двусмысленность делает горельеф особенно интересным: архитектор, создавший один из главных символов Петербурга, действительно оставил на нём собственный след.