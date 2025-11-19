Городовой / Город / Никто и не догадывается: в этом петербургском доме спрятана самая шикарная лестница страны
Никто и не догадывается: в этом петербургском доме спрятана самая шикарная лестница страны

Опубликовано: 19 ноября 2025 12:15
Дом Шредера на Каменноостровском
Снаружи — строгий фасад на тихой улице, внутри — одна из самых красивых парадных в центре Петербурга.

Архитектор Богуслав Богуславович Гейденрейх оставил в Петербурге десятки работ — от доходных домов до эффектных особняков. Среди них — дом Шредера на Каменноостровском, здания на Петроградской стороне и, конечно, особняк на улице Чайковского, 32.

Этот дом он возвёл в 1860-е годы для своей жены, Александры Фёдоровны Гейденрейх — отсюда и особенное внимание к интерьеру. Никакого показного роскошествования, но — изысканная, тонкая архитектура в духе петербургского неоренессанса.

Парадная, о которой ходят легенды

Главная жемчужина дома — парадная лестница. Высокие своды, штукатурный декор, медальоны с путти, широкие марши и свет, льющийся из верхних окон, — редкий случай, когда парадная стала самостоятельным архитектурным произведением.

В отличие от многих частных особняков Петербурга, этот интерьер не только сохранился, но и доступен для осмотра. Сейчас в здании располагается банк ВТБ, и попасть в парадную можно свободно в рабочие часы — уникальная возможность увидеть изнутри дом середины XIX века, который обычно скрыт от глаз.

Живая история в действующем здании

Удивительно, как органично роскошная парадная сочетается с современным офисным пространством. Но, пожалуй, именно это и делает дом на Чайковского таким интересным: это не музей и не закрытый особняк, а часть повседневной городской жизни, в которую можно буквально войти с улицы.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
