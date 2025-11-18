Табу снято: женщины 40+ могут носить меховые шапки с ушками, но есть один секрет

В мире моды, где границы стираются, а тренды меняются с невероятной скоростью, вопрос уместности той или иной вещи для женщин элегантного возраста стоит особенно остро.

Одной из таких «спорных» новинок стали меховые шапки с ушками, покорившие гардеробы юных модниц. Стоит ли женщинам старше 40 лет включать этот игривый аксессуар в свой образ?

На этот животрепещущий вопрос порталу «Городовой» ответила стилист-имиджмейкер Дарья Правич.

“А мне это уже можно?”: снимаем возрастные оковы

Дарья Правич Стилист «Вопрос, который волнует многих стильных женщин: «А мне это уже можно?»», — констатирует Дарья Правич.

И действительно, когда речь заходит о ярких, порой даже кажущихся вызывающими трендах, таких как меховые шапки с ушками, представительницы старшего поколения часто оказываются в плену внутренних ограничений.

Однако, по мнению стилиста, «правда в том, что после 40 можно носить практически всё». Главное — не сама вещь, а то, как она представлена. Ключевыми принципами становятся «умеренность и стилизация».

Ушки: дань моде или верный стилистический ход?

Когда же такая шапка действительно уместна? Дарья Правич выделяет несколько ключевых моментов:

«Взрослая» версия — залог успеха. Вместо кричащих расцветок и слишком детских форм, стилист предлагает выбирать модели в «приглушенных, благородных оттенках: глубокий бордо, хаки, темно-синий, классический черный, бежевый или серый».

Важно обратить внимание на качество материала:

«Плотный, не линяющий искусственный мех, кашемир с меховыми деталями или даже качественный цигейк».

Гармония образа — всему голова. Шапка с ушками не должна быть единственным акцентом. Она «должна гармонично вписываться» в общий стиль. Идеальным спутником для нее станет классика.

«Пример: такая шапка + строгое пальто или тренч прямого кроя + элегантные ботильоны или сапоги-челси», — предлагает стилист.

Такой союз создает «свежий, современный образ, где легкая игривость уравновешена серьезной базой». Альтернативой может стать стиль boho-chic или casual: «шапка + объемный свитер, джинсы и грубые ботинки», что выглядит «непринужденно и модно».

Подача и уверенность — решающий фактор.

«Носите эту вещь с достоинством и легкой иронией, как акцент, а не как костюм», — советует Дарья Правич.

Ведь «ваша уверенность — главный критерий уместности».

Когда лучше оставить шапку дома

Существуют ситуации, когда меховая шапка с ушками может оказаться неуместной.

«Вы собираетесь на деловую встречу или официальное мероприятие. В этом контексте шапка с ушками может быть воспринята как несерьезность», — предупреждает стилист.

Для подобных случаев лучше оставить этот аксессуар для более неформальных ситуаций: «для прогулок, встреч с подругами или неформального городского стиля».

Стиль без границ

«После 40 можно позволить себе быть разной — и элегантной леди, и современной модницей», — заключает Дарья Правич.

Меховая шапка с ушками, при грамотном подходе, становится не признаком инфантилизма, а «способом добавить образу легкости и индивидуальности».

Главное — помнить о «чувстве меры» и умении стилизовать, ведь мода, в первую очередь, призвана дарить радость и подчеркивать уникальность.