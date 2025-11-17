Городовой / Город / Подарок от королевы Виктории: как английская дача в Царском Селе открыла эпоху модерна
Подарок от королевы Виктории: как английская дача в Царском Селе открыла эпоху модерна

Опубликовано: 17 ноября 2025 13:15
Усадьба
Построенный как загородный подарок, этот дом изменил представление о красоте и комфорте.

У Колонистского пруда в Царском Селе стоит дом, будто перенесённый с английских холмов. Красный кирпич, фахверковые стены, черепичная крыша и аллея из туй — здесь всё не по-петербургски. А ведь именно этот особняк стал первым памятником модерна в Петербурге и началом новой архитектурной эпохи.

Подарок великому князю

Дачу построили в 1896–1897 годах для великого князя Бориса Владимировича — младшего сына великого князя Владимира Александровича. По преданию, это был подарок к двадцатилетию от его крёстной, королевы Виктории.

Строительством занималась лондонская фирма Maple & Co., привезшая в Россию не только материалы, но и мастеров.

Дом, где поселился модерн

Главный дом напоминал уютные усадьбы графства Кент: асимметричные фасады, фахверк, витражи, черепичная кровля, мраморные камины и — редкость для того времени — система водяного отопления. Здесь впервые в Петербурге архитектура стала "жить" ради комфорта, а не парада.

Именно с этой дачи началось увлечение "английским стилем" в пригородах Петербурга. Следом в том же духе строили дачи, школы и особняки — в Павловске и Царском Селе, по воле самой императрицы Александры Фёдоровны.

От Романовых до Шерлока Холмса

После революции усадьбу передали Наркомпросу — здесь жил Анатолий Луначарский, а затем разместился Институт растениеводства имени Вавилова. Уже в советское время дом “засветился” в кино: его интерьеры можно увидеть в фильмах "Женщина в белом" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Автор:
Елизавета Астахова
Город
