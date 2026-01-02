Дом, где рождались жизни: проект Лишневского в Петербурге, в котором сошлись расчёт и милосердие

Суровый фасад этого дома на углу Лиговского проспекта и Свечного переулка почти не выдаёт его прошлое. А ведь когда-то здесь, за массивными стенами, действительно рождались жизни.
Кто был заказчиком
Здание построили в 1913–1914 годах для врача-гинеколога Аркадия Львовича Сагалова — одного из самых известных петербургских медиков начала XX века.
Он руководил частным родильным домом и гинекологической лечебницей, а новый доходный дом задумывал не только как инвестицию, но и как место, где можно было разместить родильный приют.
Архитектура и идея
Проект выполнил архитектор Александр Лишневский, мастер северного модерна. Его здания узнаются по сдержанной геометрии, массивным формам и неожиданным деталям.
Для 1913 года здание получилось необычным — семь этажей в жилом доме тогда считались почти высоткой.
В доме Сагалова строгие линии фасада смягчают полуциркульные окна и пластика скульптур: мужские и женские маски, горельефные львицы, коленопреклонённые фигуры в капителях.
Особенность дома — лестничная клетка, вынесенная к фасаду и подчеркнутая аттиком. Это редкий приём для Петербурга: обычно лестницы прятали во дворе, но Лишневский сделал их частью архитектуры, почти витриной жизни здания.
Жизнь за фасадом
В доме открыли родильный приют на 28 комнат, на первом этаже разместились магазины, на втором — кафе с говорящим названием "Капля молока".
Дом был доходным, но в нём не чувствовалось холодного расчёта: за строгими стенами сочетались работа, забота и жизнь.