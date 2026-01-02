Городовой / Город / Дом, где рождались жизни: проект Лишневского в Петербурге, в котором сошлись расчёт и милосердие
Дом, где рождались жизни: проект Лишневского в Петербурге, в котором сошлись расчёт и милосердие

Опубликовано: 2 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
Здание
Дом, где рождались жизни: проект Лишневского в Петербурге, в котором сошлись расчёт и милосердие
Городовой ру

Иногда за самым суровым фасадом прячется история, полная тепла и заботы.

Суровый фасад этого дома на углу Лиговского проспекта и Свечного переулка почти не выдаёт его прошлое. А ведь когда-то здесь, за массивными стенами, действительно рождались жизни.

Кто был заказчиком

Здание построили в 1913–1914 годах для врача-гинеколога Аркадия Львовича Сагалова — одного из самых известных петербургских медиков начала XX века.

Он руководил частным родильным домом и гинекологической лечебницей, а новый доходный дом задумывал не только как инвестицию, но и как место, где можно было разместить родильный приют.

Архитектура и идея

Проект выполнил архитектор Александр Лишневский, мастер северного модерна. Его здания узнаются по сдержанной геометрии, массивным формам и неожиданным деталям.

Для 1913 года здание получилось необычным — семь этажей в жилом доме тогда считались почти высоткой.

В доме Сагалова строгие линии фасада смягчают полуциркульные окна и пластика скульптур: мужские и женские маски, горельефные львицы, коленопреклонённые фигуры в капителях.

Особенность дома — лестничная клетка, вынесенная к фасаду и подчеркнутая аттиком. Это редкий приём для Петербурга: обычно лестницы прятали во дворе, но Лишневский сделал их частью архитектуры, почти витриной жизни здания.

Жизнь за фасадом

В доме открыли родильный приют на 28 комнат, на первом этаже разместились магазины, на втором — кафе с говорящим названием "Капля молока".

Дом был доходным, но в нём не чувствовалось холодного расчёта: за строгими стенами сочетались работа, забота и жизнь.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
