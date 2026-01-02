Дом с гербами, соснами и рыбой: что рассказывает фасад старого банка в Выборге

Новости по теме

Башня над Малой Невкой: как особняк княгини Кугушевой стал домом для художников

Перейти

Подпись под крестами: Путин закрепил их изображение на государственном гербе

Перейти

Средневековая башня среди корпусов Политеха в Петерубурге: зачем её построили и что в ней сейчас

Перейти

Почему на одной башне Петербурга вместо часов — зодиак: деталь, которую большинство упускают

Перейти

Недостроенный гигант под Петербургом: зачем здесь охраняют космическую башню, которая так и не заработала

Перейти