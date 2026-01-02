Городовой / Город / Дом с гербами, соснами и рыбой: что рассказывает фасад старого банка в Выборге
Дом с гербами, соснами и рыбой: что рассказывает фасад старого банка в Выборге

Опубликовано: 2 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
Фасад
Дом с гербами, соснами и рыбой: что рассказывает фасад старого банка в Выборге
Городовой ру

На старом фасаде застыли знаки, по которым можно понять, кем был этот дом.

На углу проспекта Ленина и переулка Николаева стоит дом, который легко узнать по узорам на фасаде.

Когда-то здесь работал Национальный акционерный банк, открывшийся в 1901 году. Он был создан в Хельсинки как финская альтернатива шведским банкам и быстро обзавёлся филиалом в Выборге — тогда важном торговом центре.

Архитектура с характером

Проект поручили бюро "Нюстрём — Петрелиус — Пенттиля". Архитекторы выбрали новый для того времени стиль — финский национальный романтизм, где главное не пышность, а смысл.

Фасад сложен из гранита и местного камня, каждый элемент говорит о назначении здания. На стенах — жезлы Меркурия, покровителя торговли, колосья, рыбы и ветви сосны — символ Карелии.

Когда-то фасад венчала башня с гербами Выборгской губернии и Карелии. Она не сохранилась, но здание остаётся узнаваемым.

Судьба после банка

Во время советско-финских войн дом сильно пострадал. После войны он использовался как склад, а в 1960-е годы был перестроен под жилой дом.
Соседний корпус, построенный чуть позже, сохранил исходный облик и до сих пор жилой.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
