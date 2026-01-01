Городовой / Общество / «Протереть уксусным раствором»: как очистить яйца от навоза и перьев и не навредить
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В моем доме елка стоит до марта: берем особую жидкость - с ней иголки остаются зелеными Общество
Снег на голову: почему россиян перестала радовать русская зима Общество
Тихий час — щит для мозга: учёные выяснили, что дневной сон предотвращает его «усыхание» Город
Омоложение из конюшни: учёные бросают против старения клетки из пуповины жеребят Город
Не так промываете, не так капаете: врач разобрала главные ошибки в лечении насморка Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное
Эксклюзив

«Протереть уксусным раствором»: как очистить яйца от навоза и перьев и не навредить

Опубликовано: 1 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
яйца
«Протереть уксусным раствором»: как очистить яйца от навоза и перьев и не навредить
globallookpress/Sergey Elagin

Эксперт назвал единственный безопасный способ чистки.

Вопрос о том, стоит ли мыть яйца перед хранением, давно вызывает споры.

Шеф-повар Алексей Беседин проливает порталу «Городовой» свет на эту дилемму, объясняя, почему привычная многим чистка может, наоборот, сократить срок годности продукта в несколько раз.

Беседин против полоскания: Секрет долголетия яиц — в их естественной «броне»

«На производствах и в любом общепите это нужно делать обязательно, т.к. продукт постоянно и быстро расходуется и может произойти перекрестное заражение с другими продуктами», — поясняет Беседин, отмечая необходимость гигиены в условиях массового оборота.

Однако, «в домашних условиях мыть не нужно». Причина кроется в естественной защите яйца.

«Дело в том, что на скорлупе есть естественный тонкий белковый слой, который закрывает поры и защищает яйцо от бактерий», — объясняет шеф-повар.

Именно этот слой и является «щитом» для продукта.

Микропоры, микробы, мытье: Как неосторожная чистка уничтожает яйца?

«При мытье (особенно теплой водой) слой смывается», — предупреждает Беседин.

Это открывает путь для проникновения микробов через поры скорлупы.

«Тогда: через микропоры легче проникают микробы, срок хранения сокращается в 2–3 раза».

Таким образом, яйцо, которое могло бы храниться долго, при неаккуратном мытье теряет свою естественную защиту и быстро портится.

Когда мытье яиц необходимо, а когда — губительно?

Исключением из правила «не мыть» являются яйца, сильно загрязненные «навозом или перьями». В таких случаях Беседин советует «протереть уксусным раствором», но при этом предостерегает:

«После этого употребить в течение 5 дней».

Это подчеркивает, что даже при необходимости чистки, нужно использовать щадящие методы, чтобы минимизировать вред для естественной защитной оболочки.

Таким образом, для домашнего хранения яиц лучшим решением является их минимальное воздействие — легкое протирание сухой салфеткой.

Это позволит сохранить их естественный защитный слой и продлить срок годности, избегая «перекрестного заражения» и «проникновения микробов» через смытые поры.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью