«Протереть уксусным раствором»: как очистить яйца от навоза и перьев и не навредить

Новости по теме

Мыть или не мыть, вот в чем подвох: как и с какой периодичностью УК обязана производить уборку подъезда

Перейти

Максимальный срок хранения мяса в морозилке: пролежит века или испортится?

Перейти

Пропало — и нашлось на другом конце мира: что произошло с яйцом Фаберже, созданным к 300-летию Романовых

Перейти

Мороз по коже: «Зимнее яйцо» Фаберже ушло с молотка за рекордные 25,7 млн долларов

Перейти

Дилемма гурманов: надо ли мыть колбасу с белым налетом

Перейти