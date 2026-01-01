«Протереть уксусным раствором»: как очистить яйца от навоза и перьев и не навредить

Вопрос о том, стоит ли мыть яйца перед хранением, давно вызывает споры.
Шеф-повар Алексей Беседин проливает порталу «Городовой» свет на эту дилемму, объясняя, почему привычная многим чистка может, наоборот, сократить срок годности продукта в несколько раз.
Беседин против полоскания: Секрет долголетия яиц — в их естественной «броне»
«На производствах и в любом общепите это нужно делать обязательно, т.к. продукт постоянно и быстро расходуется и может произойти перекрестное заражение с другими продуктами», — поясняет Беседин, отмечая необходимость гигиены в условиях массового оборота.
Однако, «в домашних условиях мыть не нужно». Причина кроется в естественной защите яйца.
«Дело в том, что на скорлупе есть естественный тонкий белковый слой, который закрывает поры и защищает яйцо от бактерий», — объясняет шеф-повар.
Именно этот слой и является «щитом» для продукта.
Микропоры, микробы, мытье: Как неосторожная чистка уничтожает яйца?
«При мытье (особенно теплой водой) слой смывается», — предупреждает Беседин.
Это открывает путь для проникновения микробов через поры скорлупы.
«Тогда: через микропоры легче проникают микробы, срок хранения сокращается в 2–3 раза».
Таким образом, яйцо, которое могло бы храниться долго, при неаккуратном мытье теряет свою естественную защиту и быстро портится.
Когда мытье яиц необходимо, а когда — губительно?
Исключением из правила «не мыть» являются яйца, сильно загрязненные «навозом или перьями». В таких случаях Беседин советует «протереть уксусным раствором», но при этом предостерегает:
«После этого употребить в течение 5 дней».
Это подчеркивает, что даже при необходимости чистки, нужно использовать щадящие методы, чтобы минимизировать вред для естественной защитной оболочки.
Таким образом, для домашнего хранения яиц лучшим решением является их минимальное воздействие — легкое протирание сухой салфеткой.
Это позволит сохранить их естественный защитный слой и продлить срок годности, избегая «перекрестного заражения» и «проникновения микробов» через смытые поры.